У россиян конфискуют землю, если им удастся обойти закон и купить ее, - Минагро

Законом о рынке земли запрещена продажа земли иностранцам

"В законе есть ограничители-есть запрет на покупку земель со стороны агрессора и террористических организаций. Если же они как - то попытаются обойти закон, оформлять сделки через украинцев-мы будем это отслеживать. Государство, СБУ и Госгеокадастр. И в случае фиксации такого факта есть возможность просто забирать эту землю", - сказал Высоцкий.

Законом о рынке земли запрещена продажа земли иностранцам, но граждане России могут попытаться обойти ограничения, скупая землю через подставных украинцев. Для этого перед оформлением сделки будут тщательно проверяться источники средств, которыми расплачивается покупатель, подчеркнул он.

"Если будет момент обхода, то есть договорились с какими - то украинцами, которые живут на нашей территории, - украинский паспорт, но деньги оттуда. Здесь первым моментом будет контроль-откуда деньги. Это надо будет все легализовать. Нельзя покупать за наличные. А если оплатили все официально, все налоги заплатили и потом факт связи будет найден, то государство имеет право конфисковать эти земли", - сообщил замминистра.

Высоцкий отметил, что попытки незаконного приобретения земли предполагаются, но открытые реестры помогут отслеживать такие факты не только правоохранителям, но и самим украинцам.

"Это предполагается. Мы будем следить. Кроме того, весь реестр будет открыт. То есть все люди смогут заходить и видеть, кто и сколько покупает. Это такой фактор, когда и граждане нам смогут помогать. Если кто - то увидел, что где-то там нарушение, что что-то не так, можно сразу обратиться", - сообщил замминистра.

Как известно, в Украине 33 млн га земли находятся в частной собственности, от 5 млн га - в коммунальной, государственной собственности. Рынок земли, который открывается с 1 июля, предусматривает приобретение и продажу исключительно частной земли. На покупку государственных или коммунальных земель наложен бессрочный запрет, их можно лишь сдавать в аренду.

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Больше об этом можно узнать в большом материале - "Земля на продажу: ТОП-20 самых актуальных вопросов о земельных отношениях в Украине после 1 июля".