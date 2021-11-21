У Путина прокомментировали данные о возможном вторжении в Украину

Дмитрий Песков Фото из открытых источников

Там не исключают "попыток провокации"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на информацию украинских и западных спецслужб о подготовке вторжения в Украину – он "не исключает попыток провокаций". Об этом сообщает ТАСС.

Отметим, что РФ сконцентрировала более 92 тысяч военнослужащих у границ с Украиной. По данным украинских разведчиков, Москва готовится атаковать до конца января – начала февраля с разных направлений.

Разведка США также заявила о планах России развернуть военные действия против Украины.

У Владимира Путина назвали публикацию этой информации "истерикой", и обвинили США в сложившейся ситуации.

Кроме того, Песков заявил, что "нельзя исключать" возможны провокации, которые якобы станут поводом обвинить Россию в нападении на Украину. О каких именно провокациях идет речь, он не уточнил.

"Эта истерика нагнетается искусственно. Обвиняют (Москву-ред) в какой-то необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнал свои вооруженные силы через океан. То Есть Соединенные Штаты Америки. Ну, это не совсем логично и не совсем прилично", - сказал он и добавил.

"Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение своей собственной проблемы. Добивается этого, скорее всего, под прикрытием тех самых учений НАТО, кораблей НАТО в Черном море американских, британских солдат в регионе, которых становится все больше".

Ранее сообщалось, что Запад предупредил Украину о "высокую вероятность" вторжения России этой зимой. Россия попытается дестабилизировать Украину.