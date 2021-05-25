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У границ Украины остаются десятки тысяч военных России, - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг Фото из открытых источников

Он также отметил, что РФ ограничивает судоходство в Черном море

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у границ Украины все еще остаются десятки тысяч военных РФ и значительное количество оружия. Об этом он рассказал во время пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Кеей Каллас, сообщает пресс-служба Альянса

По словам Столтенберга, "хотя Россия оттянула часть войск, десятки тысяч остаются в Украине и вокруг нее, а также значительное количество оружия".

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Также секретарь подчеркнул, что РФ продолжает ограничивать судоходство в Черном море, в частности вблизи Керченского пролива.

Действия Российской Федерации Столтенберг назвал "частью схемы агрессивных действий, которые вызывают серьезное беспокойство" и добавил, что НАТО остается бдительным, продолжать усиливать сдерживание и оборону и поддерживать своих партнеров.

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Напомним, в конце апреля в Министерстве обороны Российской Федерации заявили об отводе войск от украинской границы.

Впоследствии генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический Альянс приветствует факт снижения напряжения на украинских границах, но продолжает требовать от России остановить военное наращивание и присоединиться к политическому процессу по решению конфликта на Донбассе.

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