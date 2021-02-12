У Борреля отреагировали на заявление Лаврова о готовности РФ разорвать отношения с ЕС

Жозеп Боррель Фото из открытых источников

Там приняли к сведению заявления главы российского МИДа

В Европейском союзе приняли к сведению слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который заявил о возможности разрыва отношений, а также учли разъяснения Кремля. Об этом сообщил официальный представитель главы европейской дипломатии Жозепа Борреля Петер Стано, передает ТАСС.

"ЕС принял к сведению заявление главы МИД России об отношениях с Евросоюзом. Также мы принимаем к сведению разъяснения со стороны Кремля, мы будем обсуждать это в Совете ЕС. Мы конечно не комментируем заявления политиков в СМИ. Однако мы обычно не отвечаем на заявления политиков в СМИ, а на конкретные действия, которые делают третьи страны в ответ на внешнеполитические действия ЕС ", - заявил Стано.

Новости по теме: Лавров на переговорах с Венгрией обвинил в краже переводчицу Сийярто

Ранее высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял, что не считает ошибочным решением совершить визит в Москву, потому что это было случаем с глазу на глаз обсудить с Россией вопросы, которые вызывают наибольшую обеспокоенность.