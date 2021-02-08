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Twitter дал "официальный" статус российскому МИД в оккупированном Крыму

Twitter Фото из открытых источников

В МИД Украины раскритиковали верификацию аккаунта

Twitter-аккаунт незаконного представительства Министерства иностранных дел России в оккупированном Крыму прошел верификацию и получил статус "официального". Об этом свидетельствует соответствующая отметка, предоставленная Twitter

Отмечается, что украинский сегмент в социальной сети отреагировал на "официальный" статус российского МИД в Крыму. В результате в топе хэштегов появились #TwitterSupportsTerorrism и #CrimeaIsUkraine.

О верификации свидетельствует синяя отметка возле названия аккаунта Скриншот

Возмущение по этому поводу также выразила первая заместитель министра иностранных дел Эмине Джепарова. 

"В дополнение к нашим предыдущих призывам, мы повторяем, что совершенно недопустимо ставить в так называемый МИД РФ в Крыму галочку проверки, в то время, как международное сообщество, включая большинство стран-членов ООН, четко говорят, что Крым является украинским", — написала она в Twitter.

Отметим, голубая отметка у названия профиля в Twitter, Facebook и Instagram является признаком того, что аккаунт принадлежит публичному лицу, компании или государственному учреждению. Однако, ряд международных организаций признали оккупацию Крыма незаконной и осудили ее.

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К слову, так называемое представительство МИД России Крыма создало аккаунт в социальной сети в марте 2015 года. 

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Украины заявило о намерении привлечь к ответственности российскую компанию "Яндекс" за работу в оккупированном Крыму.

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