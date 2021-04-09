Турция заявила, что корабли США пробудут в Черном море до 4 мая

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Корабли покинут акваторию согласно Конвенции Монтре

Соединенные Штаты проинформировали Турцию, что два военных корабля пройдут через турецкие проливы и будут размещены в Черном море до 4 мая. Такое заявление сделано на фоне наращивания российских войск на границе с Украиной. Об этом сообщает Reuters.

В МИД Турции заявили, что их проинформировали об американских кораблях еще 15 дней назад.

"15 дней назад по дипломатическим каналам нам было отправлено сообщение о том, что два военных корабля США пройдут в Черное море в соответствии с Конвенцией Монтре. Корабли останутся в Черном море до 4 мая", - утверждает турецкая сторона.

Соглашение Монтре 1936 года дает Турции контроль над проливами Босфор и Дарданеллы, ограничивает доступ военно-морских кораблей и регулирует иностранные грузовые суда.

Ранее сообщалось, что из-за стягивания войск России к украинской границе США направят два военных корабля в Черное море.

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Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море в ближайшие недели.