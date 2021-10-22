Третьякова должна покинуть пост главы комитета по вопросам соцполитики из-за циничного отношения к смерти Полякова, а Мецгер ощутил вседозволенность из-за родства с президентом, - соцопрос

Фото из открытых источников

Фракция "Слуги народа" должна снять нардепа Галину Третьякову с должности главы парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов из-за ее циничной реплики в отношении смерти коллеги по парламенту Антона Полякова. Так считают более половины респондентов, опрошенных в рамках социологического опроса, проведенного ГО "Институт социологии гражданского общества" в период с 15 по 20 октября 2021 года по заказу американской компании West Market Industrial LLC (США).

Так, 51,4% опрошенных, отвечая на вопрос относительно скандала, который возник после того, как нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова, комментируя смерть нардепа Антона Полякова написала: "Как по мне, то минус один враг. Поэтому – все хорошо", заявили, что Третьякова должна покинуть должность главы комитета. А 26,8% респондентов считают, что фракция должна извиниться за поведение Третьяковой.

Фото из открытых источников

Стоит отметить, что еще один раздел соцопроса касался скандала вокруг бывшего главы Укрэксимбанка Евгения Мецгера и журналистов программы "Схемы". Отвечая на вопрос: "По вашему мнению, является ли поведение Евгения Мецгера следствием вседозволенности из-за родственных связей с Президентом Украины", 65,7% респондентов выразили уверенность, что именно это повлияло на такое поведение банкира.

Фото из открытых источников

Опрос проведен ГО "Институт социологии гражданского общества" в период с 15 по 20 октября 2021 года по заказу американской компании West Market Industrial LLC (США). Всего опрошено 3,006 респондентов методом CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера).

Аудитория – население возрастом от 18 лет во всех областях Украины, кроме временно неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской областей, и Крыма. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,8%.