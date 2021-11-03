Третий на выход: Рада уволила вице-премьера Резникова

Алексей Резников Фото из открытых источников

За его отставку проголосовали 329 депутатов

Верховная Рада уволила с должности вице-премьер-министра-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова. Соответствующая информация размещена на сайте парламента.

Как отмечается, его отставку с должности поддержали 329 депутатов.

Напомним, с апреля 2016 года и до сентября 2018 года Резников работал заместителем председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам производства самоуправляющихся полномочий.

В 2019 году президент Украины Владимир Зеленский назначил Резникова представителем Украины в Трехсторонней контактной группе. Также Алексей Резников был назначен 4 марта 2020 года на пост министра по реинтеграции.

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После отставки он может также быть исключен из состава украинской делегации в ТКГ.

Как сообщалось, 1 ноября Резников подал заявление об увольнении по собственному желанию.

По данным СМИ, команда президента хочет назначить Алексея Резникова на должность министра обороны вместо Андрея Тарана, а его в Кабмине заменить нардепом Ириной Верещук.