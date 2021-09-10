Транзит газа в обход Украины: Когда заработает "Северный поток-2" и заработает ли вообще

Газопровод может не пройти сертификацию

Газопровод "Северный поток" eenergy.media

Несмотря на запреты, ограничения и персональные санкции Россия завершила строительство второй нитки газопровода "Северный поток" и готовится к началу транзита газа в обход Украины. Однако до полноценного запуска системы ее нужно сертифицировать, и с этим вопросом могут возникнуть проблемы.

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Когда заработает "Северный поток-2"

Российская транснациональная энергетическая компания "Газпром" объявила о завершении строительства газопровода "Северный поток-2".

"На утреннем оперативном совещании в ПАО "Газпром" глава правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром в 08:45 МСК строительство газопровода "Северный поток-2" полностью завершено", – сообщили в пресс-службе компании.

Вероятно, совсем скоро начнется поставка голубого топлива. СМИ сообщили, что "Газпром" намерен начать поставки газа по трубопроводу с 1 октября. Поэтому, через два месяца могут заработать обе нити магистрали.

При этом отмечалось, что сроки начала поступления газа из "Северного потока-2" в ГТС Европы по-прежнему будут зависеть от решения немецкого регулятора.

А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что никто и ничто уже не помешает запуску газопровода.

По его мнению, на фоне нынешних мировых цен на газ вряд ли кто-то будет прислушиваться к утверждениям об опасности "Северного потока-2".

"Что касается этих предупреждений украинцам, европейцам, что это чрезвычайно опасный проект и так далее, на фоне нынешних цен на газ, нынешней катастрофической ситуации с заполненностью подземных газовых хранилищ, наверное, вряд ли кто-то готов прислушаться к этим крикам", – добавил Песков.

О чем РФ договорилась с Германией

На днях Россия и Германия обсудили возможность транзита газа через Украину после 2024 года. Тему использования украинской газотранспортной системы (ГТС) обсудили вице-премьер Александр Новак и уполномоченный правительства Германии по вопросам транзита через Украину Граф Вальдерзе.

"В ходе встречи обсуждалась возможность использования украинского транзитного маршрута после 2024 года. Стороны договорились продолжить соответствующие консультации", – сообщили в правительстве РФ.

Вопрос продолжения транзита газа Украиной в августе обсуждали на встрече Ангела Меркель и Владимир Путин. Канцлер Германии заверила, что страна будет отстаивать продолжение транзита и "несет определенную ответственность" за него перед Украиной.

Владимир Путин и Ангела Меркель Фото из открытых источников

Путин, со своей стороны, заявил, что Россия не возражает против продления транзита газа по территории Украины после 2024 года (когда завершится действующий транзитный контракт). Но для этого, по его словам, европейские потребители газа должны заключать контракты с российским "Газпромом".

Для переговоров о продлении транзита российского газа по территории Украины Германия назначил своего спецпредставителя – им стал Георг Валдьдерзеє. Он уже участвовал в аналогичных переговорах в 2019 году, следствием которых стало действующее соглашение о продлении транзита до 2024 года.

А президент Польши в 1995-2005 годах Александр Квасневский убежден, что Ангеле Меркель пришлось пойти на компромисс с бизнесом.

"Меркель была хорошим адвокатом Украины в Европе. Она боролась за санкции против России. Но я хорошо знаю, что большинство бизнеса в Германии с самого начала были против санкций. Думаю, что без Меркель санкций против России не было бы. И "Северный поток-2" – это был ее шаг к тому, чтобы конфликт с немецким бизнесом немножко уменьшить. Это политика, к сожалению. Я очень не доволен этим решением, оно очень негативно влияет на Украину, в Польшу также", – отметил Квасьневский.

Как Украина будет противодействовать "Северному потоку-2"

В Офисе президента Украины отреагировали на информацию о завершении строительства газопровода. Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров отметил, что Украина продолжит бороться против "Северного потока-2".

"Президент всегда подчеркивал, что Украина будет бороться с этим политическим проектом России до его завершения, после того, как это произойдет, и даже после начала поставок газа", – сказал он.

Фото из открытых источников

А директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко убежден, что достройка не означает запуск.

"Трубы – это лишь металлолом, пока на него не распространяются сертификация и страхование. А с этим будут проблемы – потому что санкции США от 2019 года никто не отменял. Поэтому никакая авторитетная западная компания пока не будет браться за сертификацию", – отметил он.

К тому же он напомнил требования европейского законодательства, а именно "Третьего энергопакета ЕС", согласно которому собственник трубы и поставщик газа должны быть отделены, и не менее чем половину голубого топлива по этому газопроводу должна поставлять компания, не связанная с российским "Газпромом". Пока, по словам Омельченко, выполнить эти требования нереально.

Именно против сертификации газопровода Украина намерена бороться. Что касается технической сертификации, то в Киеве хотят использовать то, что после выхода из проекта швейцарской трубоукладочной компании Allseas, газопровод достраивало российское судно "Фортуна". Allseas использовала систему автоматического позиционирования. "А "Фортуна" использует систему якорей, что в условиях даже спокойного Балтийского моря не может гарантировать выполнение условий проектной документации", – отметил директор по интегрированным коммуникациям "Нафтогаза" Максим Белявский. В "Нафтогазе" уверены, что это создало угрозы стрессоустойчивости трубопровода, и хотят добиваться ограничения рабочего давления, то есть пропускной способности "Северного потока-2".

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А тем временем транзит природного газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины в январе-августе 2021 года составил 29,5 млрд куб. м, что на 15,2% меньше, чем за аналогичный период 2020 года (34,8 млрд куб. м).