Транспортировка газа из России через Украину должна быть продолжена, - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель AP

По ее словам, газ нельзя использовать как оружие

Канцлер Германия Ангела Меркель заявила, что соглашение о транспортировке российского газа через территорию Украины должно быть продлено. Об этом она рассказала во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом Владимиром Зеленским, сообщает Украинская правда.

По словам Меркель, уже существующее сотрудничество Украины и Германии в области энергетики будет продолжено.

Кроме этого, канцлер во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным подчеркнула, что Германия выступает за транзит газа через ГТС Украины в Европу.

"Я с российским президентом говорила об этом, что мы хотим скорейшего продления договора (о транспортировке газа между Украиной и РФ, - ред.), который действует до 2024 года. Мы будем говорить об этом и в Европе, и с компаниями, которые с этим связаны. Мы едины с американской стороной в том, что газ нельзя использовать как оружие", - сказала немецкий лидер.

Напомним, ранее на этом же брифинге президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона инициировала консультации с Еврокомиссией и правительством Германии о реализации проекта "Северный поток-2".