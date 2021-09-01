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ТКГ провела внеочередное заседание из-за обострения на Донбассе

Ситуация на Донбассе Фото из открытых источников

Стороны обсудили вопросы ряда критических нарушений режима прекращения огня со стороны НЗФ

Сегодня, 1 сентября, состоялось внеочередное заседание подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы. Стороны обсудили вопросы ряда критических нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

Согласно сообщению, стороны обсудили вопрос о продлении обстрелов со стороны НЗФ и работы координационного механизма для профилактики этих нарушений. В частности, речь идет об огне в сторону района Авдеевки.

"Позиция Украинской делегации, которая заключается в том, что подгруппа по безопасности должна быть частью координационного механизма и именно с ее помощью стороны имеют верифицировать нарушения режима прекращения огня нашла свое практическое подтверждение", - отмечает пресс-служба.

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Напомним, ранее украинская делегация в ТКГ заявила, что во время обстрела Авдеевки 28 августа были ранены восемь украинских военнослужащих. При этом добавляется, что на требования прекратить огонь противник не реагировал.

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