ТКГ провела внеочередное заседание из-за обострения на Донбассе

Стороны обсудили вопросы ряда критических нарушений режима прекращения огня со стороны НЗФ

Сегодня, 1 сентября, состоялось внеочередное заседание подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы . Стороны обсудили вопросы ряда критических нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

Согласно сообщению, стороны обсудили вопрос о продлении обстрелов со стороны НЗФ и работы координационного механизма для профилактики этих нарушений. В частности, речь идет об огне в сторону района Авдеевки.

"Позиция Украинской делегации, которая заключается в том, что подгруппа по безопасности должна быть частью координационного механизма и именно с ее помощью стороны имеют верифицировать нарушения режима прекращения огня нашла свое практическое подтверждение", - отмечает пресс-служба.

Напомним, ранее украинская делегация в ТКГ заявила, что во время обстрела Авдеевки 28 августа были ранены восемь украинских военнослужащих. При этом добавляется, что на требования прекратить огонь противник не реагировал.