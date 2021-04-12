ТКГ проведет очередные встречи на этой неделе: Что будут рассматривать
Онлайн-встречи запланированы на 13 и 14 апреля
Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе соберется на очередные онлайн-встречи на этой неделе, 13 и 14 апреля. Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации в своем Telegram.
Согласно сообщению, 13 апреля пройдут видеоконференции рабочих групп по безопасности, политическим, гуманитарным и экономическим вопросам, а 14 апреля - видеоконференция совместного заседания ТКГ.
На повестке дня следующие вопросы:
- нарушение режима прекращения огня;
- имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;
- обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдение режима прекращения огня;
- продолжение разработки плана совместных шагов;
- возобновление работы КПВВ и открытие новых в Золотом и Счастье;
- обмен удерживаемыми лицами;
- полный и безусловный доступ международных организаций;
- восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.
Также сообщается, что на сегодня политические советники "нормандской четверки" продолжают консультации, цель которых вернуться к всеобъемлющему режиму прекращения огня на востоке Украины.
Напомним, 12 апреля, в результате обстрела незаконных вооруженных формирований на Донбассе погиб украинский военнослужащий. Он получил огнестрельное пулевое ранение, не совместимое с жизнью.