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ТКГ проведет очередные встречи на этой неделе: Что будут рассматривать

Леонид Кравчук Фото из открытых источников

Онлайн-встречи запланированы на 13 и 14 апреля

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе соберется на очередные онлайн-встречи на этой неделе, 13 и 14 апреля. Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации в своем Telegram.

Согласно сообщению, 13 апреля пройдут видеоконференции рабочих групп по безопасности, политическим, гуманитарным и экономическим вопросам, а 14 апреля - видеоконференция совместного заседания ТКГ.

На повестке дня следующие вопросы:

  • нарушение режима прекращения огня;
  • имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;
  • обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдение режима прекращения огня;
  • продолжение разработки плана совместных шагов;
  • возобновление работы КПВВ и открытие новых в Золотом и Счастье;
  • обмен удерживаемыми лицами;
  • полный и безусловный доступ международных организаций;
  • восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.

Также сообщается, что на сегодня политические советники "нормандской четверки" продолжают консультации, цель которых вернуться к всеобъемлющему режиму прекращения огня на востоке Украины.

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Напомним, 12 апреля, в результате обстрела незаконных вооруженных формирований на Донбассе погиб украинский военнослужащий. Он получил огнестрельное пулевое ранение, не совместимое с жизнью.

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