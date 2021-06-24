ТКГ не удалось прийти к согласию относительно безопасности и разминирования на востоке Украины, – Грау

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Политическая рабочая группа продолжала неформальные консультации

На заседании Трехсторонней контактной группы в среду сторонам не удалось согласовать конкретные меры, которые могли бы улучшить безопасную ситуацию на востоке Украины, как и не удалось продвинуться в обсуждении вопроса разминирования. Об этом говорится в опубликованном на сайте ОБСЕ сообщении специального представителя действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау.

"В центре внимания рабочей группы по вопросам безопасности и ТКГ были нарушения режима прекращения огня. К сожалению, конкретные меры, которые могли бы улучшить ситуацию безопасности, согласовать не удалось. Участники обменялись предложениями по совместному документу о механизме координации и проверки, однако достичь консенсуса не удалось. Попытка продвинуться в обсуждении вопроса разминирования также не увенчалась успехом", - заявила Грау.

Сообщается, что политическая рабочая группа продолжала неформальные консультации.

"Однако уже достаточно давно не удается найти конструктивный подход и выполнить поручения ТКГ разработать план действий в полном соответствии с Минской соглашения. Хотела бы отметить, что в данном случае процедурные вопросы доминируют над обсуждением конкретных мер", - сказала Грау.

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Участники гуманитарной рабочей группы провели детальное обсуждение вопроса обмена лиц, удерживаемых в связи с конфликтом, "обращая особое внимание на аспект процессуального очищения". Также были рассмотрены оставшиеся препятствия для одновременного открытия новых пунктов пропуска в районе Золотого и Счастья Луганской области.

Обсуждения в экономической рабочей группе были сосредоточены на водоснабжении, пенсионных выплатах и правах собственности. Особое внимание уделялось также экологическим проблемам, в частности возможному созданию экспертной группы по затопленным шахтам. В этом контексте участники "смогли согласовать ряд важных процедурных вопросов".

Спецпредставитель ОБСЕ также заявила, что в течение последних недель СММ ОБСЕ наблюдала ухудшение ситуации безопасности на участках разведения сил и средств.

"Также миссия продолжает фиксировать использование тяжелых вооружений, размещенных в нарушение линии отвода. Кроме того, до сих пор существуют систематические ограничения и препятствование свободному передвижению СММ ОБСЕ, а также атаки на ее беспилотные летательные аппараты. Это не позволяет СММ эффективно выполнять свой мандат", - заявила Грау.

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