Тищенко объявили выговор из-за "карантинной" вечеринку для жены

Николай Тищенко Фото из открытых источников

В то же время он сохранит все свои должности в партии и фракции

Народный депутат Николай Тищенко получил выговор за вечеринку, которую он провел во время карантина по случаю дня рождения своей супруги. Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии Радио Свобода.

"Так. Было единогласно проголосовано за решение официально вынести ему выговор", - отметил Арахамия.

Кроме этого, информацию о выговоре подтвердили представители "Слуги народа" Александр Качура и Евгения Кравчук.

Известно, что, несмотря на выговор, Тищенко сохраняет свои должности в партии и остается заместителем председателя фракции в Верховной Раде.

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Напомним, в ночь с 18 на 19 апреля, когда в Киеве действовал жесткий карантин, народный депутат Николай Тищенко провел вечеринку для жены в отеле на столичном Подоле.