Тихановская заявила, что в Литве состоялась ее неофициальная встреча с Зеленским

Светлана Тихановская Telegram / Светлана Тихановская

Она отметила, что наша страна принимает у себя десятки тысяч белорусов-беженцов и помогает им с трудоустройством

Одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что имела неофициальную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским во время его визита в Литву 6-7 июля, где она сейчас проживает. Об этом она рассказала в интервью украинскому изданию "Сегодня".

Отмечается, что на вопрос о ее контактах с Украиной на официальном и неофициальном уровнях она ответила:

"Да, мы на связи, конечно, с представителями правительства Украины. Я однажды встречалась онлайн с господином [Дмитрием] Кулебою, позавчера мы пересекались с господином Зеленским на западе в Литве.

Официальных встреч у нас не было, но вы знаете, как сильно мы чувствуем поддержку Украины".

Тихановская также отметила, что наша страна принимает у себя десятки тысяч белорусов-беженцов и помогает им с трудоустройством.

"И пусть еще не было официальных встреч на самом высоком уровне, но такую ежедневную поддержку мы чувствуем. И то, что Украина присоединяется к санкциям Евросоюза указывает на то, что Украина — с белорусским народом", — добавила лидер оппозиции.

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Напомним, ранее в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления "О Заявлении Верховной Рады Украины о прекращении любых дипломатических отношений Украины с Беларусью, кроме тех, которые касаются вопросов беженцев и политзаключенных".