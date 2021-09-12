home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Политика Читати новину українською

"Теоретически возможна": Песков о политической интеграции России и Беларуси

Дмитрий Песков Фото из открытых источников

Страны поднимут соответствующий вопрос, если это будет отвечать их интересам

Политическая интеграция России и Беларуси теоретически возможна. Страны поднимут соответствующий вопрос, если это будет отвечать их интересам. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, передает TACC.

"Политическая интеграция России и Беларуси теоретически возможна, если будет отвечать интересам обеих стран", - заявил Песков.

Также он добавил, что реализация 28 программ, которые были согласованы во время встречи президента Российской Федерации Владимира Путина и Лукашенко, нуждаются в "титанической работы" и принятие ряда подзаконных актов.

Новости по теме: Союзное государство России и Беларуси: Что получил Лукашенко и отобрал Путин

Ранее сообщалось. что на территории Российской Федерации и Беларусиочалися совместные масштабные военные учения "Запад-2021".

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Скидка почти для 80% домохозяйств: Сколько украинцы будут платить осенью за электроэнергию Усекновение главы Иоанна Предтечи: История, приметы и запреты праздника Новации медицинской сферы: Условия получения е-больничного и когда отменят бумажные аналоги Массовое отравление в школе Хмельницкого и новые условия карантина в Украине: Главное на утро 10 сентября

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект