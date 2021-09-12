"Теоретически возможна": Песков о политической интеграции России и Беларуси

Дмитрий Песков Фото из открытых источников

Страны поднимут соответствующий вопрос, если это будет отвечать их интересам

Политическая интеграция России и Беларуси теоретически возможна. Страны поднимут соответствующий вопрос, если это будет отвечать их интересам. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, передает TACC.

"Политическая интеграция России и Беларуси теоретически возможна, если будет отвечать интересам обеих стран", - заявил Песков.

Также он добавил, что реализация 28 программ, которые были согласованы во время встречи президента Российской Федерации Владимира Путина и Лукашенко, нуждаются в "титанической работы" и принятие ряда подзаконных актов.

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Ранее сообщалось. что на территории Российской Федерации и Беларусиочалися совместные масштабные военные учения "Запад-2021".