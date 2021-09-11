Телиженко об акции журналистов: Президенты, которые закрывают СМИ, заканчивают плохо

Перший Незалежний

Президенты, которые не обращают внимания на то, что говорят о свободе слова в Украине, они заканчивают плохо. Об этом заявил украинский дипломат Андрей Телиженко в ходе акции сотрудников незаконно закрытых украинской властью телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, а также "Перший Незалежний", который был закрыт по письму заместителя главы СБУ без суда, и сайтов "Страна.ua" и "Шарий.net.

"Каждый шаг вперед ведет к цели. Нужно двигаться вперед, чтобы нас услышали, увидели. Сегодня нас видят, подходят европейские политики, наши политики, которые все же совесть какую то имеют, смотрят, что здесь написано, спрашивают у людей, почему мы протестуем, за что мы стоим.

Европейские мужи, наши мужи сегодня некоторые здесь собрались за большим забором в "Мистецькому арсеналі" обсуждать европейские ценности. А за забором европейских ценностей, их в Украине, у нас тут нет.

Уничтожаются независимые медиа, уничтожаются такие каналы как "112 Украина", NewsOne, ZIK. "Перший Незалежний" закрывается, "Страна.ua" санкции накладываются. Это недопустимо, когда в демократическом государстве на 30 году независимости нашей родной Украины может такое происходить сегодня", – указал Телиженко.

Вместе с тем он добавил: "Что будет дальше, куда дальше идти. Вот против этого мы протестуем, чтобы не было потом, по домам не ходили, не забирали людей за их инакомыслие. Ведь люди у нас все-таки свободные, и у нас должно быть свободное государство и свободная журналистика. Ведь мы живем в европейской независимой суверенной украине, а то, что сегодня эта власть делает, это я думаю временно. Мы должны идти вперед, должны объединяться, должны показать, что нас есть много, и должны показать этой власти, что у нас есть голос".

"Те президенты, которые не обращают внимания на то, что говорят о свободе слова в Украине, или делают репрессии против оппозиции, против лидера оппозиции, они заканчивают плохо – бегут из страны, и потом в стране меняется власть. Поэтому сегодня власть делает сама себе услугу – она будет бежать. Она не слышит, а завтра будет бежать", – подчеркнул Телиженко.

Накануне сотрудники соответствующих медиа передали открытое письмо европейскому комиссару по вопросам расширения и политики добрососедства с 2010 по 2014 год Штефану Фюле и экс-президенту Польши Александру Квасьневскому по поводу серьезной угрозы свободе информации в Украине и введения тотальной цензуры.

В письме журналисты отметили, что последние два года в Украине ознаменовались все более жесткой борьбой власти с неугодными средствами массовой информации, которые не боятся говорить правду о многочисленных ошибках действующей власти и прямом пренебрежении ею взятыми на себя обязательствами и обещаниями, данными своим избирателям.

Во время акции они держали в руках плакаты с надписями: "Господин Квасьневский, проинформируйте европейских политиков о нарушениях свободы слова в Украине", "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Перший Незалежний" были незаконно закрыты властями – Зеленский уничтожает свободу слова в Украине", "Господин Фюле, скажите Зеленскому, чтобы он соблюдал Конституцию Украины, которая гарантирует свободу слова (статья 34)".

К слову, это не первое письмо и не первый митинг, которыми журналисты незаконно закрытых телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK и "Перший Незалежний" призывают международное сообщество обратить внимание на проблему со свободой слова в Украине.

Ранее коллективы сотрудников незаконно закрытых украинской властью телеканалов и сайтов написали письмо государственному секретарю США Энтони Блинкену относительно введения тотальной цензуры и серьезной угрозы свободе информации в Украине.

Также они встретились с секретарем Сената, вице-президентом Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Жоэлем Геррио и вице-президентом Комиссии по конституционному законодательству, законодательству, всеобщему избирательному праву, регламенту и общему управлению Сената Франции Натали Гуле и проинформировали сенаторов о катастрофической ситуации со свободой слова в Украине.

До этого было обращение в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека с просьбой уделить внимание проблеме уничтожения свободы слова в Украине и повлиять на украинскую власть в целом и президента Зеленского, в частности.

Кроме того, в конце августа журналисты незаконно закрытых медиа "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Перший Незалежний", КРТ, "Страна.ua", "Шарий.net" провели большой митинг у стен посольства США в Киеве, в ходе которого передали письмо о незаконных действиях власти в лице президента Украины Владимира Зеленского, а также призвали президента США Джо Байдена поднять проблему уничтожения Зеленским свободы слова в Украине.

Ранее 23 августа, сотни журналистов незаконно закрытых каналов провели митинг с требованием о защите свободы слова в Украине. Журналисты планировали провести митинг под зданием Национальной оперы, где собрались участники "Крымской платформы", но их не пропустила полиция.

Также сотни журналистов телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK приходили к представительству ООН в Украине выразить благодарность за отчет Управления Верховного комиссара ООН по правам человека "Обзор ситуации в сфере прав человека в Украине", в котором закрытие телеканалов было признано незаконным.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 августа были введены санкции против главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, компаний – издателей "Страны.ua", блогера и журналиста Анатолия Шария, его жены Ольги. В результате были заблокированы издания "Страна.ua" и "Шарий.net".

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 80 тыс. материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.