Телиженко о законе о военных преступниках: В нормальных странах такие люди признаны преступниками и Украина должна привлекать к ответственности таких людей

Перший Незалежний

Те люди, которые принимали участие в конфликте на Востоке Украины и совершали преступления против мирного населения должны нести ответственность по закону. Об этом, комментируя затягивание президентом Владимиром Зеленским подписания закона №2689 "О внесении изменений к некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации норм международного уголовного и гуманитарного права", заявил в эфире телеканала UkrLive дипломат и политический эксперт Андрей Телиженко.

Он подчеркнул, что в Украине все должны соблюдать закон, несмотря на то, какие награды имеет тот или иной человек.

"Надо, чтобы и был закон, которым возможно было этих людей (военных преступников, - ред.) привлечь к уголовной ответственности. Они же у нас защищены якобы государством, но государство должно отвечать, чтобы не было хаоса, и чтобы не было этих формирований радикально настроенных, которые потрясли страну. Их там один процент, потому что большинство военных таким мародерством не занимались. Они должны нести ответственность. Они являются преступниками и в нормальных странах они и будут преступниками, чтобы потом это не использовалось как антипропаганда против Украины. Чтобы Украина посадила к ответственности тех преступников, которые это сделали. Вот это должно быть. Вот почему мы отличаемся государством от какого-то, извините, хаоса или группировки или неподконтрольных территорий. Мы должны делать по закону. Вот и все", - подчеркнул эксперт.

Ранее председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что проконтролирует подписание президентом законопроекта №2689 - так называемого закона о военных преступниках, который позволит судить подозреваемых в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

В свою очередь, доктор юридических наук, академик Виталий Журавский объяснил, что данный законопроект важен не только для Украины, но и для международного сообщества. Академик уверен, что президент испугался военных преступников, которые вернулись из зоны ООС.

"Он испугался. Президент испугался радикалов и тех людей, которые вернулись из зоны АТО и ООС. Все правозащитные организации требовали, чтобы этот закон приняли, Европа требовала и США требовали. Не могут у нас быть ненаказанными люди, которые издевались над гражданскими, насилуют, сексуально домогаются, бьют или организовывают пытки", - отметил Журавский.

При том, что в Офисе президента Украины Владимира Зеленского признали, что шесть месяцев занимаются "обработкой" закона Украины №2689 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины касательно имплементации норм международного уголовного и гуманитарного права" (о военных преступниках, - ред.).