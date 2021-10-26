Телеведущая "Першого Незалежного" Диана Панченко запустила собственный Youtube-канал

Диана Панченко Фото из открытых источников

Известная телеведущая "Першого Незалежного" Диана Панченко запустила собственный Youtube-проект "ПАНЧЕНКО" в совершенно новом формате. Как охарактеризовала его журналистка, "политике здесь не место". Зрителей ожидают краткие рассказы об отношениях, деньгах, успехе, фитнесе и других важных жизненных темах.

За спиной у Дианы сотни часов в прямых эфирах, общение с влиятельными людьми, участие в международных конференциях и публичных мероприятиях. Сейчас она хочет поделиться своим опытом со зрителями и поклонниками.

"В свои 33 мне есть чем с вами поделиться. В этом проекте я буду максимально открытой, такой какая я есть. Вы увидите меня совершенно с другой стороны. Я приехала в столицу бедной девочкой с чемоданом книг. Сама протоптала себе дорогу. Я знаю, что такое токсичные отношения, жесткие диеты, голодание и срывы после них. Знаю, почему в Украине так много одиноких женщин. И хочу поделиться с вами всем этим впервые", – рассказала Диана Панченко.

Гостями нового Youtube проекта станут известные блоггеры, спортсмены, телеведущие, звезды шоу-бизнеса. В коротких 15-минутных интервью они без цензуры расскажут о своих мнениях на важные темы.

Диана убеждена: зрители высоко оценят новый проект и надеется на поддержку аудитории. Накануне звезда телеэкрана поделилась тизером проекта. За сутки видео набрало более 3 тысяч просмотров и сотни комментариев со словами поддержки.

Подписывайтесь на канал "ПАНЧЕНКО" и нажимайте на звонок, чтобы не пропустить первый премьерный выпуск, который стартует уже сегодня, 26 октября.