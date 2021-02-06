Телефонный разговор Зеленского и Байдена: В МИД рассказали о подготовке

Джо Байден и Владимир Зеленский Цензор.нет

Дата первого контакта руководителей государств пока не определена

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что дата первого контакта президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена пока не определена. Об этом он сообщил в интервью "Радио Свобода".

По словам министра, сначала надо договориться о разговоре руководителей двух стран, а потом его ожидать. В то же время этот вопрос обсуждался с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Господин Блинкен в разговоре ... подчеркнул, что он хотел как можно раньше поговорить с Украиной. Так и произошло на четвертый день его пребывания в офисе. Это политический сигнал о приоритетности Украины и о ее важности для Соединенных Штатов. Мы очень этот сигнал ценим", - сказал Кулеба.

В то же время глава МИД отметил, что Байден сейчас занимается внутренними вопросами. "Я поднял вопрос разговора лидеров, безусловно ... они должны поговорить. Очевидно, что они поговорят. Но сейчас президент Байден занимается вопросами внутриполитической повестки дня. Мы будем искать дату, когда контакт между ними состоится. Это дипломатическими путями будет проработано", – высказался министр.

Напомним, недавно пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что президент США Джо Байден во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о твердой поддержке Штатами суверенитета Украины. Тогда Байден поднял и вопрос о хакерской атаке со стороны России.