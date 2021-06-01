Те, кто хочет войны и ненависти, пытаются уничтожить Медведчука, - Кузьмин

Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Те, кто хочет войны и ненависти, пытаются уничтожить лидера оппозиции Виктора Медведчука. А те, кто хочет мира и толерантности, Медведчука защищают.

Об этом в эфире главного политического шоу страны "Пульс" на телеканале "Перший Незалежний" заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь") Ренат Кузьмин.

Гость студии, комментируя заявление бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко о том, что так называемые пленки Медведчука получены из рук человека, который работает в Офисе президента Украины и использует записи в своих политических играх, объяснил, кому выгодно действовать против народного депутата, председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

Ренат Кузьмин отметил, что было несколько версий относительно того, кто создал и распространил "пленки Медведчука", среди фамилий были люди, приближенные к ОПУ, к сотрудникам СНБО.

"Кому это выгодно? Это очевидно сегодня. Я должен сказать о том, что дело Медведчука - это на самом деле дело, которое не касается только Медведчука. Его даже назвать делом Медведчука можно с большой натяжкой. На самом деле идет речь о как бы цивилизационном разломе в Украине. Есть как бы две Украины, которые столкнули между собой. Их как бы создали искусственно и сделали все, чтобы они, эти две Украины, вступили в противостояние", - сказал нардеп.

По его словам, одна Украина - "бандеровское" государство с признаками нацистской или фашистской идеологии, в которой поощряют нетерпимость, ненависть, призывы к войне, к конфронтации, к уничтожению инакомыслия. Он напомнил, что такая псевдонациональная идея навязывается стране в течение последних семи лет. А также существует "небандеровская" Украина с другим путем развития, с толерантностью и существованием разных точек зрения, что и предлагает Виктор Медведчук, отметил Ренат Кузьмин.

"Медведчук предлагает мир. Небандеровская Украина - это мирная страна, которая живет в мире со своими соседями и в мире внутри страны со своими гражданами. Бандеровская же Украина предлагает войну, войну на уничтожение как внутри страны, так и во вне. И в деле Медведчука все, кто пытается уничтожить его, это люди, пытающиеся уничтожить небандеровскую Украину и небандеровский альтернативный путь развития Украины. Все же, кто защищает Медведчука, защищают на самом деле не Медведчука. Они защищают эту небандеровскую Украину, Украину мирную. Несколькими словами я бы сказал так: те, кто хочет войны и ненависти, те пытаются уничтожить Медведчука. Те же, кто хочет мира и толерантности, Медведчука защищают", - резюмировал нардеп.

Напомним, бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что обвинения, которые предъявили Виктору Медведчуку, являются "сырыми", а пленки с якобы голосом оппозиционного политика получены из рук человека, который работает в ОПУ и использует записи в своих политических играх.

"Эти пленки не были известны и в СБУ. Взялись они из рук человека, который работал на высокой должности в СБУ и записывал для себя. И сейчас этот человек работает в Администрации президента Украины и использует эти пленки в своих политических играх. Это не обвинение, это анализ", - подчеркнул Луценко.

Экс-генпрокурор утверждает, что этот человек до сих пор работает в Офисе президента Украины.