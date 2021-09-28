Тарифомор-2021: Украинцев ставят на грань выживания и социального взрыва

Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Не успели украинцы прийти в себя после анонсированного повышения тарифов на отопление, которые должны вырасти на 15-40%, как в их дома пришла новая страшная новость. Резкое подорожание газа в Европе, побившее все исторические рекорды, обещает отразиться и на Украине, сделав отопление недоступной роскошью. Но в то время, как страна, затаив дыхание, с ужасом ожидает катастрофу, её власть продолжает кормить народ сказками про "хабы" и ловить "агентов Кремля". Сколько украинцев сумеет пережить грядущую суровую зиму, оказавшись перед выбором холода или голода? И переживет ли её недалекий правящий режим, чей лидер всё больше напоминает "украинского Горбачева"?

Подробнее об этом в статье публициста Василия Кузнецова, размещенной на сайте "Форум".

Энергетический кризис

То, чего столько лет боялась вся Европа, свершилось – её накрыл самый настоящий энергетический кризис! Стоимость газа на европейских биржах за год выросла более чем втрое, судорожно прыгая в диапазоне 800-980 долларов за 1000 кубов. Случилось это вот как: прошлой зимой потребление газа в Европе было несколько выше обычного, а вот летом наполнение газовых хранилищ шло медленно. Когда поняли, что следующая зима уже близко, оказалось, что уровень запасов в газохранилищах снизился на 20% от обычного. Одновременно выяснилось, что спешный переход на "зеленую энергетику" привел к дефициту электроэнергии, компенсировать который не хватает топлива для ТЭС.

Но решить вопрос закупками дополнительных объемов газа не удалось: США теперь отправляют свой сжиженный газ в Китай, Норвегия сократила добычу, а Россия отказалась увеличить экспорт газа через Украину и Польшу, желая поскорее получить добро на запуск "Северного потока-2". И началась биржевая паника!

Как долго она продлится, никто не знает. А тем временем кризис уже начал наносить первые удары: в Европе начали закрываться мелкие газовые компании, поскольку их клиенты не могут купить газ по резко взлетевшим ценам, а в Украине остановил работу Одесский припортовый завод, для которого подорожавший газ тоже не по карману. И если цены на газ не снизятся к началу отопительного сезона, то они ударят по миллионам европейцев, приведя к резкому снижению потребительского спроса – а это уже будет удар по торговле, производству и сфере услуг. То есть теперь европейцы ощутят на своей шкуре то, что вот уже семь лет перманентно мучает украинцев!

Аферы "Нафтогаза"

В другой ситуации украинцы могли бы наблюдать за европейским кризисом со стороны, сидя на диванах в жарко натопленных квартирах и посмеиваясь. Но с 2014 года украинская власть официально провозгласила курс на достижение европейских цен и тарифов, при этом ничего не сказав о европейских зарплатах и пенсиях. И с каждым новым подорожанием коммуналки украинцам пафосно поясняли, что, мол, в Европе на хабах газ подорожал. Украинцев уже приучили внимательно следить за котировками европейских бирж, радоваться падению цен и волноваться росту. Сейчас украинцы не просто волнуются, они в ужасе!

И повод для этого есть: некоторые газовые компании уже подняли стоимость газа до 19-21 гривни за кубометр (плюс доставка), для юридических лиц они достигли 30 гривен. Пока что это только месячные тарифы, однако ожидается, что следом поднимется и годовой – по которому и платит население страны. И то, что "Нафтогаз" обязательно поднимет тариф, сомнений нет! При этом его руководство продолжает заявлять, что это "цена энергетической независимости Украины". Хотя на самом деле это обыкновенная афера, за которую платим все мы!

До 2015 года Украина напрямую закупала необходимые объемы газа у России. Цена зависела от договоренностей с Москвой, но мы платили ровно столько, сколько на него хотел "Газпром". Затем Киев отказался покупать газ непосредственно у "страны-агрессора", то есть на восточной границе, и стал закупать (оформлять) его на западной границе, путем виртуального реверса (настоящий реверс невозможен технически) у фирм, зарегистрированных в Европе. В лучшем случае Украина платит за него стоимость российского газа, плюс стоимость транзита, плюс немалую надбавку фирмам-посредникам (связанным с украинскими политиками, олигархами и топ-чиновниками). В худшем ей приходится покупать тот же российский газ по европейским ценам – плюс транзит и доля фирм-посредников.

Кстати, хотя деньги за транзит включают в цену газа, фактически его нет, потому что этот "европейский" газ отбирают из украинской ГТС на всем её протяжении. Эту аферу "Нафтогаз" тщательно скрывает от народа, как и прочие аферы и схемы, замаскированные под "рынок газа" и "диверсификацию поставок". Именно поэтому в "Нафтогазе" так панически бояться прекращения транзита российского газа через Украину! Ведь как только украинская ГТС опустеет, то афера с "реверсным газом из Европы" станет уже невозможной. И Украине придется жить только с газом собственной добычи – а это всего 20-21 миллиарда кубометров в год. Для нужд населения вполне хватило бы, однако на этот газ уже давно наложили лапы украинские олигархи.

Самая острая проблема

Еще в июле, до начала европейского кризиса, украинцев "обрадовали" повышением стоимости отопления до 40%. По предварительным подсчетам, в декабре владельцы средней квартиры площадью 60-75 кв.м. получат от местной ТЭЦ платежку на сумму 3-4 тысячи гривен. Это будет очень больно даже для семей, где работают 2-3 человека. А если это семья, где один человек с зарплатой 8 тысяч гривен "на руки" тянет на себя всех остальных? Долги украинцев за газ и отопление сейчас достигают 43 миллиардов гривен (а всего за коммунальные услуги 64,3 миллиарда), и скоро начнут вновь стремительно расти. Однако теперь нужно делать новые расчеты, потому что тарифы могут вырасти не на 40%, а в 2-3 раза! И это будет ужа самый настоящий тарифный геноцид, тарифомор!

Знаете, какая сегодня в Украине самая острая, касающаяся большинство населения проблема? Нет, не российская агрессия, не русскоязычные кассиры, и не канал Шария, даже не безработица и не государственный долг! Самая острая проблема – это украинская медицина, оказавшаяся не по карману большинству украинцев. А вот следующей острой проблемой являются коммунальные тарифы. Так вот, в ближайшее время "коммуналка" может выйти на первое место! И под магазинами украинцам придется просить деньги у прохожих уже не на операцию, а чтобы заплатить за отопление. Вот только кто подаст сразу миллионам людей?

Конечно, есть надежда на то, что власть побоится столько резво завышать тарифы, чтобы не портить себе имидж и избежать новой волны социальных протестов. Ведь до сих пор это её как-то сдерживало – например, обещанное повышение тарифа на электроэнергию до 2,6-3 гривен пока что отложили. Но эта надежда очень слабая. Ситуация в Украине изменилась: пытаясь разгромить оппозицию и заткнув немало оппозиционных СМИ, власть считает, что, как минимум, эти протесты никто не организует, и люди просто побурчат у себя на кухнях. А некоторые "слуги народа" так и вовсе уверены, что они контролируют мозги украинцев, и смогут их убедить в неизбежности и необходимости очередного повышения тарифов. Мол, так мы станем еще ближе к Европе!

Как выжить?

Сколько бы власть не вещала со всех экранов про "европейское будущее" и "российскую агрессию", запудривая мозги украинцам, проблема неподъемности постоянно растущих тарифов сама собою не решится. И простые украинцы будут вынуждены либо голодать, отдавая последнее, либо и дальше накапливать громадные долги. Проблема настолько серьезная, что однажды она может стать причиной уже не очередного политического майдана, а самого настоящего социального взрыва – и тогда плохо будет всем, и "зеленым", и "порохоботам", и "юлькам", потому что "бессмысленный и беспощадный бунт" не смотрит на цвет флагов. Очевидно, что правящему режиму нужно взяться за голову и решить этот вопрос – или же этот вопрос будет решать уже другая власть. Но как?

Вы удивитесь, но вариантов немало, просто все семь лет эти дельные предложения отвергались постмайданной властью как противоречащие её деструктивной политике. Например, создать газотранспортный консорциум Евросоюза, Украины и России, благодаря которому можно не только гарантированно обеспечить транзит газа через Украину, но и договориться с "Газпромом" о скидках. Ведь Украина договорилась с "Газпромом" о транзите газа до 2024 года, так почему же не договориться о прямых поставках? Ведь так мы купим газ намного дешевле, чем в Европе, и не будем назло врагу отмораживать себе уши и доводить народ до нищеты!

Вариант консорциума – самый перспективный, в первую очередь потому, что опирается на экономические интересы всех трех участников – России как поставщика, Украины как транзитера и стран ЕС как потребителя. Кроме того, создание консорциума – это еще один аргумент для того, чтобы договариваться с РФ о скидке на газ. Собственно, стратегически такое решение уже есть – о скидке в виде 25 % еще в 2019 году договорилась украинская делегация во главе с председателем политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком.

Кстати, даже некоторые "зеленые" теперь фактически признают правоту Медведчука, который предложил стратегическое решение вопроса – свести интересы поставщика, транзитера и потребителя к общему знаменателю и закрепить в виде совместного предприятия Украины-России-ЕС по управлению ГТС. В июне министр энергетики Герман Галущенко заявил, что украинские власти рассматривают, в том числе, и вариант создания консорциума по управлению ГТС. Понятно, что с участием России – без "Газпрома" этот консорциум будет разве что воздух качать по "трубе".

Нынешний скачок цен на газ в Европе до 1000 долларов за куб показал, что привязка к биржевым котировкам – это не вариант, потому что украинцы будут платить по "космическим" тарифам. Значит, остается договариваться, как предлагает Медведчук, а один из наиболее жизнеспособных вариантов – это консорциум.

Понятное дело, что инициатива создать трехсторонний консорциум вызывает дикий вой у некоторых нефтегазовых группировок, потому его создание поставит крест на мошеннических схемах "реверсного газа из Европы", с которых кормятся псевдопатриотические политики и олигархи. Вот почему они отвергают консорциум (трехсторонний, с участием ЕС!) и хотят, чтобы Россия просто продолжала качать газ через Украину – а они продолжали бы и дальше перепродавать его украинцам втридорога.

Есть и радикальные варианты, предусматривающие возвращение под контроль Украины "Нафтогаза" (которым сейчас управляют "соросовские мальчики", подчиняющиеся Госдепу), закрытие мошеннического "газового рынка" (позволяющего наживаться фирмам-посредникам) и резервирование всего добытого в Украине газа на нужны населения. Тогда бы газ обходился украинцам в 3-4 гривни за кубометр, и раза в два упала бы и стоимость отопления. Но тогда МВФ и западные банки больше не дадут Украине кредитов, и огромная пирамида облигаций, которую уже много лет строит постмайданная власть, рухнет. Поэтому власть предпочитает выжимать из украинцев последнее.