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Таран подал в отставку с поста министра обороны

Андрей Таран Министерство обороны Украины

На днях заговорили, что на его место хотят назначить Алексея Резникова - главу Минреинтеграции

Андрей Таран подал заявление об отставке с должности министра обороны накануне рассмотрения кадровых вопросов Кабинета министров в парламенте.  Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке в Верховную Раду Украины", - отметил он.

Отметим, ранее спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что кадровые вопросы в парламенте будут рассматриваться 3 и 4 ноября.

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Предполагалось, что на этой неделе Верховная Рада может заменить пятерых членов Кабмина. В частности:

  • Алексей Резников пойдет министром обороны вместо Андрея Тарана;
  • Ирина Верещук может занять пост главы Минреинтеграции с приставкой вице-премьер;
  • Павел Рябикин, руководитель Гостаможни, будет предложен вместо Олега Урусского вице-премьером по стратегическим отраслям промышленности;
  • первого вице-премьер-министра по экономике Алексея Любченко может заменить Юлия Свириденко;
  • на место министра окружающей среды Романа Абрамовского будет претендовать его первый заместитель Руслан Стрелец.
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