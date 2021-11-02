Таран подал в отставку с поста министра обороны

Андрей Таран Министерство обороны Украины

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Андрей Таран подал заявление об отставке с должности министра обороны накануне рассмотрения кадровых вопросов Кабинета министров в парламенте. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке в Верховную Раду Украины", - отметил он.

Отметим, ранее спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что кадровые вопросы в парламенте будут рассматриваться 3 и 4 ноября.

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Предполагалось, что на этой неделе Верховная Рада может заменить пятерых членов Кабмина. В частности: