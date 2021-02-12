Такой партии – "Слуга народа" – нет, и скоро она исчезнет, – Журавский

Доктор юридических наук, профессор, академик Виталий Журавский Фото из открытых источников

Никакой идеологии она не имеет, заметил академик

Провластная политическая сила "Слуга народа" вскоре может исчезнуть с политического горизонта Украины. Более того, никакой идеологии эта партия не имеет.

Об этом во время совместного эфира трех телеканалов – ZIK, NewsOne и "112 Украина" – заявил доктор юридических наук, профессор, академик Виталий Журавский.

"Слуга народа", надо понять, такой партии нет, и скоро она исчезнет. И она не имеет идеологии – за все хорошее и против всего плохого. Теперь, они сказали – мы идем в Европу. Давайте посмотрим: Европарламент – как он делится. Он делится на левых, куда входят социалисты, социал-демократы, зеленые. Они выступают за защиту окружающей среды и за защиту трудящихся. Правый сектор – за консервативные ценности семьи, за поддержку малого и среднего бизнеса. Туда входят республиканские партии, консервативные, христианско-демократические. И между ними маленькое количество депутатов – это либералы, которые защищают интересы крупного бизнеса. Никакого радикального центризма. Это же термины, которые противоречат друг другу. Если посмотреть на историю украинского парламентаризма, было очень много партий, которые были представлены в парламенте фракциями, и они исчезли", – сказал Виталий Журавский.

Гость студии объяснил, почему исчезли эти политические силы.

"Почему они потеряли? Первое, потому что они не имели идеологии, кроме одной партии, которую просто закрыли решением суда. Это Коммунистическая партия. Вторая причина – что они изменили интересам избирателей", – отметил Виталий Журавский.

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Напомним, 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. В частности, речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет.

Телеканалы, в свою очередь, расценивают введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ.

Отметим, что онлайн-трансляцию "112 Украина", NewsOne и ZIK после блокировки можно смотреть ЗДЕСЬ.

Кроме того, сайты телеканалов перешли на новые домены, так как старые у них незаконно забрали. Новости ZIK можно читать по адресу – zikua.tv, "112 Украина" – на 112ua.tv, а NewsOne – на newsoneua.tv.