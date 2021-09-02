"Такой Наполеон стал, диктатор": Что украинцы думают о политике Зе-власти в отношении Медведчука

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время брифинга 20.07.21 112ua.tv

Уже 7 сентября Верховная Рада возвращается в режим пленарных заседаний. Это значит, что вслед за новым политическим сезоном грядут и новые атаки на оппозицию. В повестке дня накопилось много горячих тем для обсуждения. Среди них - законопроекты, которые находятся в поле зрения Международного валютного фонда. В частности, законы о Нацбанке и Национальном антикоррупционном бюро.

При этом очевидно, что власть не очень хочет слышать критику оппонентов. Именно поэтому глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук продолжает сидеть под незаконным домашним арестом, а еще одного представителя фракции Тараса Козака так же противозаконно объявляют в международный розыск.

Чего ожидают украинцы от нового политического сезона и кому они доверяют сейчас больше - власти или оппозиции? Об этом они рассказали в программе "Чуємо кожного".

"Инициатива исключительно Зеленского (давить на оппозицию - ред.) с СНБО, такой Наполеон стал, диктатор. Я очень плохо к этому отношусь, конечно", - отметила жительница Днепра.

"Обещал одно, а делает совсем другое", - высказался о Зеленском житель Краматорска.

"Всю жизнь, всегда, уважали, любили и боялись тех, у кого есть деньги и у кого есть сила", - считает краматорчанин.

"Виктор Медведчук - тот человек, который говорит четко. Сейчас во власть не пропустят ни одну партию, которая хотя бы немножко помнит о том, как было раньше", - заявил еще один житель Краматорска.

"Потому что оппозиция настроена за народ, а не за свою власть и за свой карман", - отметил мужчина.

"На данный момент ситуация достаточно критическая, и она ухудшается. За свои права во все времена боролись, поэтому если люди не будут объединяться и отстаивать свои права - значит государство будет деградировать", - считает житель Херсона.