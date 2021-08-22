Так называемая "власть" Крыма предостерегает от празднования Дня Независимости Украины

АР Крым Фото из открытых источников

В случае нарушения данных требований, людей могут привлечь к административной ответственности

Накануне Дня Независимости Украины так называемая "власть" в аннексированном Крыму вручила "предостережение" крымскотатарскому активисту. Об этом говорится на Facebook-странице активиста.

Крымчанин опубликовал документ, в котором указано, что в прокуратуру "поступила информация о планируемых 24 августа незаконных акциях экстремистского характера, направленных на дестабилизацию ситуации в Крыму", в которых, якобы, указанный активист является участником.

Также в документе говорится о недопустимости нарушения российского закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании".

Как отмечается, в случае нарушения данных требований, активиста могут привлечь к административной ответственности.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене режима свободной экономической зоны "Крым", которая действовала с 27 сентября 2014 года.