Священник и богослов Андрей Ткачев провел параллели между революциями 20 и 21 века

священник Андрей Ткачев Фото из открытых источников

Священник и богослов Андрей Ткачев провел параллели между революциями 20 и 21 века, комментируя фильм "Гибель империи. Российский урок" (смотреть первую https://youtu.be/g-OUSnBYZRg и вторую серию https://youtu.be/WLYDlEaMhkE), провел параллели между революциями 20 и 21 века.

При этом Ткачев подчеркнул, что любые революционные порывы являются бесовской литургией.

"Революционный порыв - это бесовская литургия, такая черная благодать. Тот человек, который не потрудился найти себя в мирное время, не нашел окон в вечность, тот очень легко вовлекается в такую черную энергетику.

Революция - это религиозное событие и если народ религиозно грамотен в хорошем смысле слова, то мы отнимаем материальную почву, человеческую базу у восстаний и вихрей. А если мы теряем паству, если людей не так много, которые слышат нас, понимают нас, и делают то, к чему церковь призывает, тогда огромные массы людей оказываются невостребованным баластом и они ждут своего часа", - высказался Ткачев.