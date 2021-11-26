Священник Андрей Ткачев о важном выводе относительно интерпретации истории, который он сделал

священник Андрей Ткачев Фото из открытых источников

Государство должно вести умную борьбу - средствами СМИ, влиять на граждан патриотичными мыслями и конечно церковь должна занимать главенствующую роль.

Такое мнение высказал священник Андрей Ткачев о фильме митрополита Тихона Шевкунова "Гибель Империи" (смотреть первую серию, вторую серию).

"Тот, кто владеет сознанием народа, в плане интерпретации истории, тот формирует его будущее. Учителя истории - это победители войны. Вопрос об информации стоит. Образование, просвещение, воспитание - это три слова, которые есть о народе или личности", - рассказал он.

Священник отметил, что внутренняя борьба никому не видна, она тяжелая. Однако государство должно вести умную борьбу - средствами СМИ, влиять на граждан патриотичными мыслями и конечно церковь должна занимать главенствующую роль.

Главный урок, который исходит от фильма владыки Тихона "Гибель империи" (смотреть первую серию, вторую серию).