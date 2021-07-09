Судилище вместо суда: Виктор Медведчук обжалует незаконное продление домашнего ареста

Печерский суд продлил домашний арест для народного депутата, председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука до 7 сентября. Политик подчеркнул - решение незаконно и его обязательно обжалуют.

"Мы понимаем хорошо, что это только один из этапов борьбы и этот этап закончился вот таким вот решением. Решение несправедливое, не учтены доводы защиты, построено на решениях уголовно-процессуального кодекса и в части подачи ходатайства о продолжении меры пресечения в виде домашнего ареста, ведь прокуратура могла подать это ходатайство не позднее, чем за 10 дней до окончания домашнего ареста, а этот срок истекал 29 июня. Этого сделано не было. И это грубейшее нарушение, которое влечет нерассмотрение или отказ в рассмотрении ходатайства о продлении меры пресечения. Мы будем обжаловать в киевский апелляционный суд", - сказал он.

Статья о государственной измене стала средством власти в борьбе с политическими конкурентами, которые имеют иной взгляд на развитие Украины. Такое заявление сделал Виктор Медведчук во время своего выступления в зале суда.

"Власть пытается любыми средствами противодействовать своим оппонентам и оппозиции. В частности, последнее время эти противодействия выражаются в том числе и в применении незаконных уголовных преследований. К сожалению, уже стало характерным, о чем свидетельствует и сама жизнь, и средства массовой информации, когда такие тяжелые, особо тяжкие преступления как государственная измена используются как инструмент, элементарный инструмент и ресурс власти в борьбе с теми, кто думает иначе, кто исповедует другую идеологию, кто имеет свой взгляд на развитие событий в стране, на развитие страны, на ее реформы, ее политическую систему, на борьбу с тем, в тех сферах, где власть абсолютно ничего не делает", - говорит Медведчук.

Расправиться с оппозицией Зеленский пообещал еще в 2019 году. Тогда и был разработан секретный план спецслужб о дискредитации "Оппозиционной платформы - За жизнь", заявил Виктор Медведчук.

"Борьба за власть с нашей партией и с руководством партии началась сразу же после того, как президент вступил в свою должность. Хочу напомнить общеизвестный факт: в августе 2019-го президент Украины Зеленский в одном из своих интервью очень пространно говорил о том, что нас всех ожидает, анонсировал, - нашумевшая история с очень плохим концом. При этом он говорил об "Оппозиционной платформе - За жизнь", об оппозиционных каналах, которые, как следствие, через 2 года были закрыты, это "112", "ЗИК" и "НьюзВан". И при этом он говорил лично о Медведчуке. Более того, в ноябре 19-го года СМИ со ссылкой на свои источники в органах СБУ опубликовали так называемый план дискредитации партии нардепов фракции "ОПЗЖ" в парламенте. Соответствующий план предусматривал не только действие непосредственно представителей СБУ, он еще предусматривал привлечение национал-радикальных группировок. Перечислены были организации, такие как "Национальный корпус", "Азов", "Си-14" и другие, которые должны были в организованном порядке противодействовать "Оппозиционной платформе - За жизнь". За период 19-20 года было 80 нападений, более 80 нападений на наши региональные организации и ячейки, на центральный штаб, с сопровождением нападений и причинение телесных повреждений. Поджогами, использованием файеров", - рассказал Медведчук.

Главной причиной незаконного преследования оппозиции стали успехи партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", которые высоко оценили украинские избиратели, отметил Медведчук.

"Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" с октября 2020 и по март 2021 - согласно всех исследований социологических, всех центров Украины достоверно подтверждается документально - занимала первое место среди всех политических партий в Украине. Это было связано с тем, что руководство партии по поручению высших партийных уровней провело переговоры и договорилось с представителями Российской Федерации о поставках вакцины в борьбе с коронавирусом в самое тяжелое время в Украине. Когда власть не отреагировала на это предложение, был предложен, а до этого отработан и изучен вопрос возможности производства этой вакцины в Украине. Кроме этого были освобождены от санкций несколько предприятий, которые экспортировали свою продукцию на рынок сбыта Российской Федерации. До этого были достигнуты договоренности по снижению цены на газ, и все это делала не партия у власти, всем этим успешно занималась политическая партия, которая находится в оппозиции. Последней точкой, после чего власть окончательно перешла красные линии, было то, что в январе после того, как переговоры по мирному урегулированию на Донбассе зашли в тупик, представители неконтролируемой территории Украины на Донбассе предложили выдать в одностороннем порядке в качестве гуманитарной акции четырех женщин, которые были осуждены к лишению свободы на большие сроки - 12 и 14 лет", - указал он.

Руками судей и прокуроров действующая власть делает все, чтобы в Украине было невозможно заниматься оппозиционной деятельностью. Так Виктор Медведчук прокомментировал заседание о продлении срока досудебного расследования, которое судья Вовк провел за рекордные десять минут. На суде не было ни Медведчука, ни адвокатов, ведь о самом заседании их предупредили меньше чем за час. Фактически судья Вовк вместе с прокурорами сделал все для того, чтобы не оставить никаких шансов стороне защиты прибыть вовремя на рассмотрение ходатайства.

"Я считаю, что подобные действия являются неправомерными по одной простой причине - сегодня демонстрируется со стороны обвинения позиция, при которой продлить сроки следствия для того, чтобы ограничить меня, как человека, представляющего оппозицию, как человека, который является одним из руководителей ОПЗЖ. Второй партии в стране, в парламенте по результатам выборов", - указал Медведчук.

Адвокаты Медведчука отметили, что судья Вовк нарушает права стороны защиты и всячески демонстрирует откровенную свою приверженность к стороне обвинения.

"Самое главное нарушение - права стороны защиты вообще на доступ к суду. Сторона защиты не имела доступа в суд при рассмотрении первого ходатайства. Нам даже не предоставили возможности изложить свои доводы. А они у нас были подготовлены в письменном виде, мы готовы были их заявить. Следственный судья уже продемонстрировал свою откровенную приверженность к стороне обвинения", - сказала адвокат Лариса Чередниченко.

Медведчук обратил внимание, что за четыре месяца, пока идет следствие, никто не смог привести хотя бы одно реальное основание продолжать домашний арест в качестве меры защиты. Даже наоборот, домашний арест противоречит Конституции, поскольку лишает Медведчука возможности выполнять обязанности народного депутата.

"Домашний арест это та мера пресечения, которая ограничивает мои полномочия народного депутата и противоречит нормам Конституции и действующего законодательства, где не предусмотрено ограничения моих полномочий, временное ограничение моих полномочий, как народного депутата. А это все делается с целью для того чтобы сегодня в отношении оппозиционного политика, одного из руководителей оппозиционной политической силы, применить меры, которые бы ограничивали мою политическую деятельность в интересах граждан ", - подчеркнул Медведчук.

Адвокаты также напомнили, почему деятельность Виктора Медведчука имеет большое значение для общества и не может ограничиваться домашним арестом.

"Деятельность Медведчука для общества напротив имеет большое значение. С декабря 2014 до сентября 2018 Медведчук принимал участие в работе ТКГ по урегулированию кризиса на Донбассе в качестве спецпредставителя СБУ по вопросам гуманитарного характера по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской области. При непосредственном участии Виктора Владимировича освобождено из плена более тысячи человек", - заявил адвокат Евгений Скидан.

Прокуроры боятся победы Медведчука в суде из-за нехватки доказательств со стороны обвинения. Такими наблюдениями поделился из зала суда народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Загородний.

"Мы понимаем, что у них нет новой доказательной базы, которая была, и которую все слышали 13 мая 2012. И поэтому они идут на нарушение законов, слушают дела без адвокатов, без главного человека, которому пытаются предъявить обвинение. То есть они боятся", - указал он.

Народный депутат Василий Нимченко напомнил, что в сети распространяются смонтированные пленки с якобы голосом Медведчука, настоящий автор которых никому неизвестен. По мнению политика, эти аудиозаписи были частью идеологической кампании от действующей власти против оппозиции.

"Я бы очень советовал следователям и прокуратуре, всем, и оперативно розыскным работникам прочитать решение Конституционного суда от 20 октября 2011 года. Служба безопасности Украины сама обратилась в Конституционный суд. Служба безопасности Украины говорит: "А как можно подслушивать людей? Как можно их проверять скрыто, чтобы они не знали?" Конституционный суд на это так ответил: "Читайте статью 62 - недопустимы доказательства, которые были собраны также должностными лицами в нарушение норм Конституции в порядке нарушения процедур сбора этих доказательств", - сказал Нимченко.

Пытки вместо суда! Народный депутат и однопартиец Медведчука Ренат Кузьмин обратил внимание на условия, в которых проходит заседание.

"В зале суда содержание СО2 в семь раз выше допустимой нормы, при этом температура в помещении 31 градус. ЕСПЧ признает такие условия содержания заключенных пытками. В зале суда сейчас не заключенные, а участники процесса, журналисты и депутаты... Украинское правосудие ", - подчеркнул он.

Власть пытается всеми способами затянуть процесс по делу Медведчука, убежден народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Черный.

"Мне кажется, что власть не придумает ничего лучшего как естественно всю эту ситуацию заморозить, поскольку им точно невыгодно, чтобы Виктор Владимирович Медведчук - лидер партии ОПЗЖ , чтобы Виктор Владимирович Медведчук мог действовать эффективно отрабатывать политические задачи", - указал нардеп.

Адвокаты отметили - за два месяца домашнего ареста прокуроры не установили никаких новых обстоятельств по делу Медведчука.

"Как было не установлено, таким оно и осталось. Каким образом они собираются устанавливать, нам тоже никто не разъясняет", - отметил Скидан.

Действующая власть делом Медведчука отвлекает внимание общества от реального ухудшения экономической ситуации в Украине, заявил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко.

"Наши юристы говорят, что допущено очень много нарушений. Начиная с того, что были не вовремя поданы жалобы в прокуратуру, и заканчивая процессуальными нарушениями - это все свидетельствует о том, что это чисто политический заказ. Причем мы видим, что чем хуже экономическая ситуация в стране, тем больше идет нагнетание ситуации вокруг этого дела", - говорит он.

Власть обязательно ответит перед законом за политическое преследование Медведчука, ведь политик все равно докажет свою невиновность в Европейском суде по правам человека. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олег Волошин.

"Завтра Медведчук выиграет дело в Европейском суде по правам человека, и они все могут и при этой власти, и эта власть сменится - будет другая власть, и они могут быть не только уволены, но еще и посажаны. Этого одного достаточно", - указал депутат.