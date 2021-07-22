Судьи понимают, что Зеленский – это "отыгранная карта", а им за свои действия придется отвечать, – Лесик о деле Медведчука

Андрей Лесик Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Судьи, рассматривающие дело против народного депутата Украины, председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, понимают, что президент Владимир Зеленский – это уже "отыгранная карта", а им придется отвечать за свои действия.

Об этом в эфире на телеканале "Перший Незалежний" во время включения заявил председатель политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Харькове Андрей Лесик.

Политик, комментируя ход рассмотрения дела против народного депутата Украины, председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, отметил, что если бы судьи в апелляционной инстанции хотели справедливо установить решение, то они не переносили бы заседание на 30 июля.

"Ведь на самом деле они смотрят по ситуации – куди ветер перемен. Но они понимают, что Зеленский – это уже отыгранная карта, завтра это уже будет вчерашний день, а им за свои действия нужно будет отвечать. И будут отвечать по закону", – подчеркнул Андрей Лесик.

Политик подчеркнул, что в деле отсутствуют доказательства. По его словам, если бы соответствующие пленки не были сфальсифицированы, то их бы передали в судебную инстанцию, а не "сливали" через программу журналиста Бигуса.

Андрей Лесик на примере своего дела рассказал о давлении, которое оказывают на судей, рассматривающих дела против оппозиционных политиков. Он убежден, что на судей по делу Виктора Медведчука происходит сильное давление.

"На судей, я уверен, оказывается колоссальное давление, и они не выносят никакого решения", – сказал он.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, в отношении телеканалов применены санкции в течение пяти лет. Это предусматривает блокирование вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Основателями нового медиа стала группа журналистов, которые ранее работали на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власти незаконно отключили телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек – среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая Печерский суд Киева избрал меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктору Медведчуку до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судьи Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайство об отводе судьи и прокурора.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой беспредел и заявили, что такие действия власти – откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией обличает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние четыре месяца мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 55 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.