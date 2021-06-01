"Суд в смартфоне": Рада окончательно одобрила закон Зеленского

За проголосовали 276 парламентариев

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект авторства президента Владимира Зеленского, который вводит электронный документооборот в уголовном процессе (№ 5246). Его еще называют законопроектом о "суде в смартфоне". Соответствующая информация содержится на сайте парламента.

Как отмечается, за проголосовали 276 парламентариев.

Примечательно, ко второму чтению документа поступило 34 поправки от нардепов, однако профильный комитет решил все их отклонить. Таким образом проект остался в редакции первого чтения.

Как известно, документом создается информационно-телекоммуникационная система досудебного расследования. Она обеспечит создание, сбор, хранение, поиск, обработку и передачу материалов и информации в уголовных процессах.

Ею смогут пользоваться следователи, дознаватели, прокуроры, следственные судьи, суд, защитники и другие участники уголовного производства для реализации своих полномочий, прав и интересов.

Материалы досудебного расследования, которые находятся в этой системе, будут передаваться в электронной форме. Однако по решению следователя, дознавателя, прокуратуры, следственного судьи или суда их могут передавать и в бумажной форме.

Подписанные и согласованные с помощью электронной подписи документы в системе и их копии в электронной и бумажной форме будут признаваться оригиналами.

Больше об этом можно прочитать в нашем большом материале - "Создание "суда в смартфоне": Что нужно знать об инициативе".