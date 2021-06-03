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Суд разрешил заочное следствие в отношении Януковича по делу о захвате власти

Ходатайство прокуратуры удовлетворил Шевченковский райсуд Киева

Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования (заочное следствие) в отношении бывшего президента Виктора Януковича по делу о захвате государственной власти. Об этом "Укринформу" сообщил прокурор Денис Иванов.

"Сегодня ориентировочно в 8 часов в суде оглашено решение. Было удовлетворено наше ходатайство, и суд предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования, то есть, при отсутствии подозреваемого", - рассказал Иванов.

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К слову, ранее стало известно, что Государственное бюро расследований также открыло уголовное производство против бывшего президента Виктора Януковича по факту государственной измены во время заключения Харьковских соглашений и приостановило досудебное расследование.

Напомним, 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно приговорил экс-президента Януковича к 13 годам заключения за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны.

Суд также постановил взыскать с Януковича в пользу государства процессуальные издержки за проведение судебных экспертиз в сумме 98 561, 20 грн и оставить без изменения наложенный в рамках производства арест на имущество.

Согласно приговору суда, срок отбывания наказания Януковичу будет отсчитываться со времени его задержания.

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Защита Януковича подала апелляции на приговор по делу о госизмене. Апелляционный суд 2 октября 2020 года оставил приговор без изменений.

Адвокаты Януковича обратились в Верховный суд. 17 мая коллегия судей Третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда отложила заседание относительно приговора по делу о государственной измене Януковича до 16 августа.

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