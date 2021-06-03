Суд разрешил заочное следствие в отношении Януковича по делу о захвате власти

Ходатайство прокуратуры удовлетворил Шевченковский райсуд Киева

"Сегодня ориентировочно в 8 часов в суде оглашено решение. Было удовлетворено наше ходатайство, и суд предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования, то есть, при отсутствии подозреваемого", - рассказал Иванов.

Новости по теме: Украина направит в Россию повторный запрос на экстрадицию Януковича

К слову, ранее стало известно, что Государственное бюро расследований также открыло уголовное производство против бывшего президента Виктора Януковича по факту государственной измены во время заключения Харьковских соглашений и приостановило досудебное расследование.

Напомним, 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно приговорил экс-президента Януковича к 13 годам заключения за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны.

Суд также постановил взыскать с Януковича в пользу государства процессуальные издержки за проведение судебных экспертиз в сумме 98 561, 20 грн и оставить без изменения наложенный в рамках производства арест на имущество.

Согласно приговору суда, срок отбывания наказания Януковичу будет отсчитываться со времени его задержания.

Новости по теме: Зеленский ввел санкции СНБО против Януковича и еще более двух десятков человек

Защита Януковича подала апелляции на приговор по делу о госизмене. Апелляционный суд 2 октября 2020 года оставил приговор без изменений.

Адвокаты Януковича обратились в Верховный суд. 17 мая коллегия судей Третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда отложила заседание относительно приговора по делу о государственной измене Януковича до 16 августа.