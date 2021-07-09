Суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время судебного заседания 9.07.21 112ua.tv

Печерский районный суд города Киева продлил домашний арест главе политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку до 7 сентября. Такое решение вынес судья Сергей Волк в ходе заседания в пятницу, 9 июля.

В начале судебного заседания защитники политика объявили ходатайство об отводе прокурора и следственного судьи Сергея Вовка, но суд его отклонил.

Ранее Офис генпрокурора продлил до шести месяцев (до 11 ноября) срок досудебного следствия по делу депутатов от ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака.

Печерский райсуд Киева 13 мая избрал меру пресечения Медведчуку в виде круглосуточного домашнего ареста и обязал его носить средство контроля - электронный браслет.

Напомним, накануне суд принял решение о продлении сроков следствия по делу главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука.

Также сообщалось, что первый заместитель генерального прокурора Роман Говда нарушил закон, не подав вовремя ходатайство о продлении меры пресечения по делу главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука.

Защита Виктора Медведчука подавала ходатайства об отводе прокурора и судьи, однако им было отказано. В "Оппозиционной платформе – За жизнь" действия судьи назвали политически мотивированными и отметили, что он действует по указке Банковой.

Условия в зале суда были близки к пыткам – температура +31 и высокое содержание углекислого газа.

Сам Виктор Медведчук сказал, что нет никаких оснований для продолжения его дела и продления меры пресечения.

Также он заявил, что власть с 2019 года целенаправленно дискредитирует партию "Оппозиционная платформа – За жизнь". Ситуация обострилась в начале 2021 года, когда ОПЗЖ вышла на первое место во всех социологических рейтингах. Медведчук также отметил, что власть привлекла националистические группировки к запугиванию партии. Так зафиксировано более 80 нападений на активистов ОПЗЖ.

Также власти закрыли три телеканала – "112 Украина", Newsone и ZIK. Такое решение президента Украины Владимира Зеленского в отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, который охватывает период с 1 февраля по 30 апреля было названо противоречащим международным стандартам в области прав человека.