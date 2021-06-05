Суд признал правомерным избрание Вирастюка народным депутатом

Василий Вирастюк Фото из открытых источников

Суд оставил в действии протокол ЦИК о результатах выборов в ОИО №87

Верховная палата ВСУ установила, что действия Центральной избирательной комиссии по установлению результатов выборов в 87-м округе правомерны, таким образом избрание Василия Вирастюка нардепом является законным. Об этом сообщает в Facebook пресслужба ЦИК.

"Большая Палата Верховного Суда отменила решение Верховного Суда от 23 мая. То что выходит? Получается, что Большая Палата Верховного Суда подтвердила правомерность действий и решений ЦИК", - говорится в сообщении.

Как отмечается, суд оставил в силе протокол ЦИК о результатах выборов в ОИО №87 (и пункты 1-2 постановления Комиссии от 19 мая 2021).

Напомним, 28 марта в двух округах – в Донецкой и Ивано-Франковской областях – состоялись довыборы в Верховную Раду. В частности, в округе №50 в Донецкой области голосование проходило на 112 избирательных участках, а в округе №87 в Ивано-Франковской области голосование проходило на 117 избирательных участках.

Впоследствии стало известно, что по результатам 100% протоколов на довыборах в Верховную Раду Украины на 87-м округе в Ивано-Франковской области победил кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк.

Позже Большая палата Верховного суда признала противоправным и отменила протокол Центральной избирательной комиссии, кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка признали нардепом.

Однако ЦИК во время заседания 19 мая составила новый протокол по результатам выборов в округе №87, все же признав победителем кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка.

23 мая Верховный Суд частично удовлетворил иск кандидата А. Шевченко, в частности, отменил протокол от 19 мая.

Через некоторое время стало известно, что Центральная избирательная комиссия оспаривает решение Верховного Суда об отмене протокола о результатах выборов народного депутата на 87-м округе, где победил Василий Вирастюк.