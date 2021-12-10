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Суд признал недостоверной информацию Бутусова и Гордона о гражданстве РФ у Пальчевского

Пальчевский
Фото из открытых источников

Шевченковский районный суд Киева признал недостоверной информацию о российское гражданство экс-кандидата на пост мэра Киева Андрея Пальчевского, которую ранее распространили главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов и журналист Дмитрий Гордон.

Фотокопия соответствующего решения суда от 12 декабря, которым иск Пальчевского до Бутусова и Гордона о защите чести, достоинства и деловой репутации удовлетворено в полном объеме, имеется в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина".

Решением суда Бутусов и Гордон обязаны разместить на своих медиа-ресурсах - интернет-портале "Цензор.НЕТ" и YouTube-канале соответственно - опровержение информации о российском гражданстве Пальчевского. Также принято решение взыскать с них в пользу Пальчевского 1 816 грн.

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