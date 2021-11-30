Суд предоставил разрешение на задержание самопровозглашенного главы аннексированного Крыма Аксенова

Киевский апелляционный суд kia.court.gov.ua

Постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 4 октября 2021 года отменено

Коллегия судей предоставила разрешение на задержание Сергея Аксенова, самопровозглашенного главы аннексированного Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Киевского апелляционного суда.

"25 ноября 2021 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную прокурором на определение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 4 октября 2021 года. Указанным определением отказано в удовлетворении ходатайства прокурора отдела Офиса Генерального прокурора о предоставлении разрешения на задержание подозреваемого, гражданина А., с целью привода для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в публикации.

По результатам апелляционного рассмотрения апелляционная жалоба, поданная прокурором, удовлетворена, а определение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 4 октября 2021 года отменено.

Постановлено новое определение, которым ходатайство прокурора Офиса Генерального прокурора о предоставлении разрешения на задержание подозреваемого, гражданина А., с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей удовлетворено.

Как отмечается, гражданин А. подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 109 ("Действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти"), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 110 ("Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины"), ч. 1 ст. 255 ("Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней"), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 258 ("Террористический акт"), ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 279 ("Блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия"), ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ст. 341 ("Захват государственных или общественных зданий или сооружений") Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее Алексей Резников заявил, что Россия не получит водоснабжения для аннексированного Крыма с материка, ведь для этого Москве придется выделить значительный контингент и захватить пол-Украины. По его словам, это будет "очень дорогая история" для РФ.