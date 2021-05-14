Суд показал, что правосудие действует, иначе было бы закрытие без права залога, - адвокат о деле Медведчука

Фейсбук-страница Рената Кузьмина

Суд, который избирал меру пресечения главе политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктору Медведчуку, показал, что правосудие в Украине действует. Иначе было бы принято решение закрыть политика за решеткой без права залога.

Об этом в эфире на телеканале "Перший Незалежний" заявил адвокат Андрей Доманский.

Адвокат, комментируя ход заседания Печерского районного суда города Киева 13 мая, во время которого избирали меру пресечения народному депутату Украины Виктору Медведчуку, отметил, что суд ставил вопрос стороне обвинения относительно доказательств и их основательности.

"Именно суд показал, что у нас в Украине правосудие действует, потому что, если оно бы не действовало, то мы могли бы ожидать единственное решение, которое все ждали, - это закрытие без права внесения залога", - подчеркнул адвокат.

Напомним, 13 мая состоялось заседание Печерского райсуда, который рассматривал дело главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука. Суд избрал оппозиционному политику меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его команда будут работать над тем, чтобы все доказательства против него, которые будет получать следствие, были добыты в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса. Об этом политик заявил после заседания суда.