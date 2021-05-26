Суд обязал Шкиряка опровергнуть ложь в адрес Виктора Медведчука

Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук выиграл суд у советника министра внутренних дел Зоряна Шкиряка по защите чести и достоинства. Об этом свидетельствует соответствующее решение суда от 25 мая.

Оболонский районный суд города Киева признал недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию Виктора Медведчука информацию, распространенную Зоряном Шкиряком 28 января 2016 года на своей странице в соцсети Facebook следующего содержания: "...Он активный представитель государства-агрессора и рупор российских террористов в Минском процессе.., ...государственного изменника, адепта "русского мира" и агента российских спецслужб в Украине... Медведчука! Этого засланного ... нужно судить!"

Также суд признал недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию Виктора Медведчука информацию, распространенную Зоряном Шкиряком 28 января 2016 года на своей странице в соцсети Facebook следующего содержания: "...Медведчук был завербован агентом КГБ СССР еще со своих студенческих лет".

Кроме того, суд постановил признать недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию Виктора Медведчука информацию, распространенную Зоряном Шкиряком 29 января 2016 года на своей странице в соцсети Facebook следующего содержания: "...Он... является ...государственным изменником, прямым агентом ФСБ и открытым рупором российско-террористических банд "Л-ДНР"...".

Суд обязал Шкиряка опровергнуть распространенную им ранее недостоверную информацию путем публикации на странице в Facebook резолютивной части этого решения дела в течение 10 дней со дня вступления решения в законную силу.

Также суд постановил признать недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию Виктора Медведчука информацию, распространенную Зоряном Шкиряком 29 января 2016 года в прямом эфире телеканала "112 Украина" следующего содержания: "...является прямым агентом российских спецслужб еще со времен Советского Союза.., ...сегодня является рупором российско-террористических банд "ЛНР", "ДНР" в минских переговорах...".

Кроме того, суд постановил признать недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию Виктора Медведчука информацию, распространенную Зоряном Шкиряком 4 февраля 2016 года в прямом эфире телеканала "112 Украина" следующего содержания: "...Я вчера у себя на странице выложил официальный отчет ОБСЕ за июнь 2014 года, где четко написано: "Медведчук вместе с Царевым в Трехсторонних переговорах представляют "ДНР", "ЛНР"...".

Этим же решением суд обязал ООО "ТРК "112-ТВ" предоставить представителю истца Виктора Медведчука эфирное время для опровержения распространенной Зоряном Шкиряком недостоверной информации в течение 10 дней со дня вступления решения в законную силу.

В пользу Виктора Медведчука с Зоряна Шкиряка также должны взыскать судебный сбор в сумме 2 тыс. 204 грн.