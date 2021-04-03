Сучков: Обострение на Донбассе — это политический рычаг США, а Украина превратилась в полигон

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Обострение боевых действий на Донбассе — это политический рычаг США для введения новых антироссийских санкций. Об этом заявил представитель Молодежного Крыла ОПЗЖ Никита Сучков, передает пресс-служба организации.

Он так же считает, что конфликт на Донбассе — это выяснение политических отношений между США и Россией, а Украина превратилась в полигон для этих двух стран.

"Мы же точно не знаем, что действительно обсуждали Зеленский и Байден. Потому что было заявлено одно, а говорить они могли совершенно о другом. Украина, к сожалению, сейчас не является суверенным государством, вникая в суть этого слова, когда говорим о независимости государства от внешних кураторов, внешнего руководства или "партнеров", как у нас принято говорить, которые диктуют нам определённые инструкции, ставят задачи. Мы же помним массу ситуаций, даже с той же российской вакциной, когда посольство США решило за нас, что мы не будем пользоваться и производить вакцину от коронавируса. Не исключено, что обострение на востоке связано именно с разговором между Зеленским и Байденом. Нет никакого конструктива в том, чтобы стягивать войска к линии разграничения. Это политический рычаг Соединенных Штатов Америки. Это не наш политический рычаг, потому что этот ход усугубляет положение дел на востоке. Это обострение — это выяснение политических отношений между США и Россией, а мы превратились в полигон", — заявил Сучков