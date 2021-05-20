"Стыдно. Такого президента и команды не было за всю историю независимости нашей страны". Украинцы о том, почему Зеленский предал своих избирателей, не выполнив основных обещаний

Президент Владимир Зеленский на выборах главы государства набрал рекордный процент голосов - 73%. Вся страна поверила тому, кто, глядя честными глазами с экранов телевизоров, обещал за год закончить войну на Донбассе, снизить тарифы, повысить зарплаты и пенсии и сделать все, чтобы украинцы наконец-то зажили достойно, а страна стала процветать. Прошло всего несколько лет, и жить, как признаются наши сограждане, стало во много раз хуже. Своим мнением они поделились в передаче "Чуємо кожного".

"Я не верю в обещания Зеленского. Он только обещает, но ничего не делает", - говорит одесситка.

"Я изначально ему не верил. Кто он такой? Он парень без людей, без команды, без партии. Что он может сделать", - констатирует киевлянин.

"Такого президента и такой команды возле него не было за всю историю Украины. Мне 56 лет, я жила в разные периоды: и в СССР, и в независимой стране, и мне за свою страну сейчас стыдно", - признается жительница Запорожья.

"Зеленский не выполнил абсолютно никаких обещаний. Стало еще хуже. Мы его не уважаем", - признается жительница Мариуполя.

"А что он сделал? Добавил 5 или 50 гривен к пенсии? Пусть себе на крестик их возьмет!" - негодует киевлянка.