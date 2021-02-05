Стычка в Раде: Нардеп Волошин заявил об угрозах в свой адрес

Народный депутат Олег Волошин Фото из открытых источников

Олег Волошин подчеркнул, что ситуация, когда один нардеп не дает другому пройти по залу ВРУ, является возмутительной

Представитель партии "Голос", которая сегодня, согласно опросам, не имеет шансов пройти в ВРУ, не должна рассказывать представителям партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", которая занимает первое место в социологических опросах, должны ли ее представители сидеть в зале ВРУ, или не должны.

Об этом во время брифинга в кулуарах Верховной Рады Украины, который транслировал телеканал ZIK, заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Олег Волошин.

Нардеп рассказал об инциденте, который сегодня произошел в сессионном зале Верховной Рады Украины. Олег Волошин отметил, что хотел подойти к трибуне, где выступал нардеп от фракции "Голос" Роман Лозинский, не имея намерения помешать его выступлению, однако его остановили два парламентария.

"Я говорю - на каком основании вы народному депутату не даете пройти по залу. "Ми хочемо, щоб він завершив". Да ради Бога, говорю, вы кто тут - частная охранная фирма, телохранители? "Вважайте, що ми охоронці". Классная у вас фракция "Голос", у вас там по списку, оказывается, проходят телохранители. Пока перепалка, набежали еще какие-то уродцы. Один - Бондар из фракции "Европейская Солидарность", начал прямо мне угрожать", – сказал Олег Волошин.

Нардеп рассказал, что после этого к трибуне подошли коллеги из оппозиционной фракции.

"Мои коллеги подошли. Но поскольку никто не собирался срывать заседание ВРУ, и господин Стефанчук как председательствующий попросил остыть и разойтись, то все разошлись. Но меня это, конечно, возмущает глубоко, потому что я вообще не могу себе представить ситуацию, при которой одни народные депутаты другим народным депутатам не дают проходить по залу, даже если я шел сказать в лицо товарищу Лозинскому все, что я о нем думаю. Я бы ему сказал, что представитель партии, которая сегодня по всем опросам не имеет шансов пройти в ВРУ, не должна рассказывать представителям партии, которая занимает первое место в социологических опросах, должны ли мы в этом зале сидеть или не должны", – сказал Олег Волошин.

Добавим, Лозинский с трибуны парламента в том числе заявил, что "рашизм" должен уйти не только с экранов ТВ, но и ложи для прессы в ВР.

Как сообщали, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и ZIK. Согласно указу, который вступает в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет. Это означает блокирование вещания всех трех телеканалов.

Медиахолдинг считает введение санкций политической расправой над неугодными СМИ.

Телеканалы "112 Украина", "NewsOne" и ZIK намерены бороться за свое право вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире.

Владелец медиахолдинга "Новини", народный депутат Тарас Козак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский лично отдал приказ СНБО закрыть телеканалы медиахолдинга "Новини": "112 Украина", "NewsOne" и ZIK, которые мешают президенту врать народу Украины. А результаты т. н. "террористического" расследования СБУ – согласно заявлению нардепа – грязная ложь, которую власть президента Владимира Зеленского будет скрывать всеми способами.

После блокировки вещания телеканалов эфиры можно смотреть на YouTube.

Онлайн-трансляцию телеканала ZIK можно смотреть здесь: