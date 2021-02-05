Стычка в Раде: Нардеп Волошин заявил об угрозах в свой адрес
Олег Волошин подчеркнул, что ситуация, когда один нардеп не дает другому пройти по залу ВРУ, является возмутительной
Представитель партии "Голос", которая сегодня, согласно опросам, не имеет шансов пройти в ВРУ, не должна рассказывать представителям партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", которая занимает первое место в социологических опросах, должны ли ее представители сидеть в зале ВРУ, или не должны.
Об этом во время брифинга в кулуарах Верховной Рады Украины, который транслировал телеканал ZIK, заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Олег Волошин.
Нардеп рассказал об инциденте, который сегодня произошел в сессионном зале Верховной Рады Украины. Олег Волошин отметил, что хотел подойти к трибуне, где выступал нардеп от фракции "Голос" Роман Лозинский, не имея намерения помешать его выступлению, однако его остановили два парламентария.
"Я говорю - на каком основании вы народному депутату не даете пройти по залу. "Ми хочемо, щоб він завершив". Да ради Бога, говорю, вы кто тут - частная охранная фирма, телохранители? "Вважайте, що ми охоронці". Классная у вас фракция "Голос", у вас там по списку, оказывается, проходят телохранители. Пока перепалка, набежали еще какие-то уродцы. Один - Бондар из фракции "Европейская Солидарность", начал прямо мне угрожать", – сказал Олег Волошин.
Нардеп рассказал, что после этого к трибуне подошли коллеги из оппозиционной фракции.
"Мои коллеги подошли. Но поскольку никто не собирался срывать заседание ВРУ, и господин Стефанчук как председательствующий попросил остыть и разойтись, то все разошлись. Но меня это, конечно, возмущает глубоко, потому что я вообще не могу себе представить ситуацию, при которой одни народные депутаты другим народным депутатам не дают проходить по залу, даже если я шел сказать в лицо товарищу Лозинскому все, что я о нем думаю. Я бы ему сказал, что представитель партии, которая сегодня по всем опросам не имеет шансов пройти в ВРУ, не должна рассказывать представителям партии, которая занимает первое место в социологических опросах, должны ли мы в этом зале сидеть или не должны", – сказал Олег Волошин.
Добавим, Лозинский с трибуны парламента в том числе заявил, что "рашизм" должен уйти не только с экранов ТВ, но и ложи для прессы в ВР.
Как сообщали, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и ZIK. Согласно указу, который вступает в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет. Это означает блокирование вещания всех трех телеканалов.
Медиахолдинг считает введение санкций политической расправой над неугодными СМИ.
Телеканалы "112 Украина", "NewsOne" и ZIK намерены бороться за свое право вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире.
Владелец медиахолдинга "Новини", народный депутат Тарас Козак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский лично отдал приказ СНБО закрыть телеканалы медиахолдинга "Новини": "112 Украина", "NewsOne" и ZIK, которые мешают президенту врать народу Украины. А результаты т. н. "террористического" расследования СБУ – согласно заявлению нардепа – грязная ложь, которую власть президента Владимира Зеленского будет скрывать всеми способами.
После блокировки вещания телеканалов эфиры можно смотреть на YouTube.
Онлайн-трансляцию телеканала ZIK можно смотреть здесь: