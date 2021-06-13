Страны G7 призвали продолжить расследование происхождения коронавирус

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Оно должно проводиться под руководством Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)

Лидеры стран Группы семи (G7) призвали к продолжению расследования происхождения коронавирус. Об этом лидеры G7 заявили в совместном коммюнике по итогам саммита, передает Bloomberg.

"Мы также призываем к своевременному, прозрачного, научно обоснованного расследования происхождения COVID - 19 под руководством ВОЗ, в том числе как было рекомендовано экспертами, в Китае", - говорится в документе.

Напомним, в ходе саммита G7 обсуждалась версия лабораторного утечки COVID-19. По словам главы ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, она будет более тщательно проверена на втором этапе расследования.

Ранее сообщалось, что лидеры Группы семи (G7) призвали Россию и Китай уважать и соблюдать права человека.