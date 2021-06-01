"Страна отчаяния вместо страны мечты". Журналисты подвели итоги работы Зеленского за два года

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С момента, как Владимир Зеленский стал президентом Украины, прошло более двух лет. За это время, как пишут журналисты, вместо жизни в стране мечты, Украину накрыло зеленой волной отчаяния и уныния к новым лицам. Свою неуверенность и политическое дилетантство Зеленский прятал за шутками и пустыми обещаниями. Он заблокировал мирный процесс на Донбассе. В ответ мировые лидеры вообще выбросили его из "нормандской четверки". Лишь в 2020 году на Донбассе нарушили так называемое перемирие 153 тысяч раз.

"За последний год Зеленскому не удалось вернуть ни одного удерживаемого. Он даже заблокировал процесс возвращения в Украину четырех женщин, об освобождении которых договорился Виктор Медведчук. Поэтому из-за политических комплексов Зеленского они обречены оставаться в тюрьмах на неподконтрольных территориях", - говорится в сообщении.

Журналисты также напомнили, что Зеленский оставил украинцев без защиты перед коронавирусом.

"Тем временем председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук договорился о производстве российской вакцины "Спутник-V" в Украине. Уже в апреле Украина могла иметь не десятки тысяч умерших, а сотни тысяч привитых качественной вакциной", - пишут представители СМИ.

Журналисты отмечают, что за два года Зеленский потерял большую часть рейтинга и доверия. На заработки в Польшу выехало в шесть раз больше граждан, чем родилось в Украине. Или три кривых Рога, не считая тех, кого Зеленский забрал в "Слугу народа" и назначил на должности у власти. Ни одного коррупционера не посадили, они уступили место "ворам с новыми лицами".

"66 тысяч медиков уволились и примерно половина из них уехала в Польшу, где получают больше, чем депутат Верховной Рады. Депутатов до сих пор нельзя отозвать за прогулы, заказы проституток и доплаты в тысячи долларов за голосование", - говорится в сообщении.

Чтобы украинцы не знали правды обо всех провалах власти, по словам журналистов, Зеленский закрыл три независимых телеканала. Но люди не поверили, что все невзгоды от того, что они узнают правду на оппозиционных каналах. Доверия это не прибавило, а по рейтингу свободы слова Украина оказалась на уровне диктаторских стран.

"Более 37 тысяч иностранных СМИ уже написали о диктаторских замашках Зеленского. Он по сфабрикованным доказательствам начал преследование оппозиции. Председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. Но Виктор Медведчук и его адвокаты разбили все доказательства в суде. Это лишь доказало, что комик на посту президента с огромным административным ресурсом и подконтрольными учреждениями по фальсификации доказательств неспособны победить профессионального адвоката Виктора Медведчука. Именно уверенность, опыт и связи Виктора Медведчука - это то, что больше всего пугает Зеленского. Как и то, что лидер оппозиции имеет мирный план для Донбасса, готов возвращать удерживаемых, договорился о производстве вакцины и скидке на газ. Пока Зеленский не осознает, что политический опыт приобретают не на корпоративах и в шутках квартала, а за столом переговоров и в многолетней честной политической борьбе. К тому времени мечта ни одного украинца не сбудется, а вместо настоящей жизни все будут обречены на пятничные СНБО-шоу. Затем будут хоронить умерших от коронавируса, лечить раненых на востоке и плакать за удерживаемым. И будут платить космические тарифы за коммуналку, если успеют заработать в Польше до конфискации жилья за долги", - резюмируют журналисты.