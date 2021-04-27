Столтенберг отреагировал на заявление РФ об отводе войск от границ Украины

В то же время в НАТО заявили, что будут продолжать мониторить ситуацию и следить за развитием событий очень пристально

"Мы видели снижение напряженности, и, конечно, мы приветствуем это. В то же время теперь мы будем мониторить ситуацию и следить за развитием очень пристально. Мы рассчитываем, что Россия полностью откажется от наращивания сил в и возле Украины", - подчеркнул генсек.

Также он добавил, что в НАТО ожидают от РФ привлечения в политические процессы по урегулированию ситуации на Донбассе.

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Напомним, во время телефонного разговора президент Франции Эмманюэль Макрон обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным снижение напряжения на Донбассе и у границ Украины.