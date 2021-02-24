Стерненко в суде был растерян, – Шарий назвал причину

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Анатолий Шарий убежден, что у Сергея Стерненко были личные договоренности с президентом

У активиста Сергея Стерненко были личные договоренности с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако что-то пошло не так благодаря одесским правоохранителям и одесскому судье.

Об этом во время включения в общий эфир трех телеканалов – ZIK, NewsOne и "112 Украина" – заявил лидер политической силы "Партия Шария" Анатолий Шарий.

Анатолий Шарий прокомментировал приговор одесскому активисту Сергею Стерненко, который накануне вынес суд в деле по обвинению активиста в похищении человека. Лидер "Партии Шария" обратил внимание на растерянность Стерненко в зале суда.

"Он был растерян в суде. Он был однозначно растерян, а растерянным человек, который идет на приговор, может быть только по одной причине, что ему сообщили, что этот приговор будет не обвинительным. Поэтому он набирает Зеленского, ему дают трубку, личный, прямой номер Зеленского, а после этого, конечно же, из него посыпалось, как из прохудившегося мешка. Оказывается, что Зеленский предлагал ему должность в правоохранительных органах, и это показалось каким-то абсурдом, а потом, когда начались подтверждения, что, как минимум, 10 человек при этом присутствовали, то бишь, получается, что у него с Зеленским были какие-то соглашения. При чем, он прямо сказал – спасибо вам за то, что вы, лично меня зная... И в таком плане", – отметил Анатолий Шарий.

Лидер политсилы продолжил: "Вы знаете, я с Зеленским, допустим, сейчас враги, и на то, что он делает в отношении меня, я не могу сейчас со слезами на глазах говорить – ну, спасибо тебе... Так говорят обычно тогда, когда нарушаются определенные договоренности. Я уверен, что у Стерненко с Зеленским были личные договоренности. Что-то пошло не так благодаря и одесским правоохранителям, и одесскому судье, у которого была личная позиция".

Напомним, 23 февраля состоялся суд над активистом Сергеем Стерненко. Его признали виновным по делу о похищении депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича и присудили 7 лет лишения свободы.

Сам активист себя виновным по указанному делу не считает и обещает обжаловать решение.

Как сообщали, в Киеве вечером 23 февраля сторонники одесского активиста Сергея Стерненко вышли на акцию протеста против его осуждения. Во время акции состоялись столкновения между протестующими и полицией.

Следует отметить, что организаторы акции протеста в Киеве в поддержку Сергея Стерненко анонсировали масштабный всеукраинский митинг и старт бессрочного протеста, который продлится до того времени, пока активист не выйдет на волю. Эта акция должна начаться в субботу.