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Стефанчук созывает внеочередное заседание Рады в четверг

Руслан Стефанчук

 Фото из открытых источников

Оно состоится сразу после завершения пленарного заседания

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания парламента в четверг, 4 ноября. Об этом сообщает Информационное управление Аппарата ВР.

"Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук подписал распоряжение №392 о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва", - говорится в публикации.

Согласно документу, на внеочередном заседании парламентарии рассмотрят законопроект о Госбюджете-2021 относительно увеличения расходов на закупки, проектирования и установки кислородных станций (№5460).

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Как сообщалось ранее, сегодня, 4 ноября, в 10:00 Верховная Рада Украины собралась на пленарное заседание. В частности, парламентарии рассмотрят законопроект о ратификации Договора между Украиной и Египтом о передаче осужденных лиц.

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