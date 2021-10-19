Стефанчук созывает внеочередное заседание Рады

Рассмотрят 14 вопросов

Руслан Стефанчук Фото из открытых источников

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение о созыве 21 октября внеочередного пленарного заседания парламента. Об этом сообщает пресс-центр Верховной Рады в Telegram.

В повестку дня внесено 14 пунктов, в том числе несколько законопроектов О ратификации различных соглашений. Внеочередное заседание, которое накануне инициировал президент Владимир Зеленский, должно состояться в четверг после пленарного заседания.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание Верховной Рады.