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Стефанчук созывает внеочередное заседание Рады

Рассмотрят 14 вопросов

Руслан Стефанчук

 Фото из открытых источников

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение о созыве 21 октября внеочередного пленарного заседания парламента. Об этом сообщает пресс-центр Верховной Рады в Telegram.

В повестку дня внесено 14 пунктов, в том числе несколько законопроектов О ратификации различных соглашений. Внеочередное заседание, которое накануне инициировал президент Владимир Зеленский, должно состояться в четверг после пленарного заседания.

Новости по теме: Рада может собраться за внеочередное заседание 21 октября, - Стефанчук

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание Верховной Рады

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