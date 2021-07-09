Статья Виктора Медведчука во французском СМИ: Что все еще отделяет нас от мира в Украине?

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Известное французское издание EuTalk опубликовало статью председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктора Медведчука об урегулировании конфликта на Донбассе.

Виктор Медведчук, который считается главным политическим оппонентом президента Владимира Зеленского, никого не оставляет равнодушным. Близкий к Владимиру Путину, являющемуся крестным отцом его дочери, этот адвокат, которого часто представляют как пророссийского политика, избранного в украинский парламент, считает надуманными выдвигаемые ему обвинения в ведении бизнеса в Крыму и в том, что в 2014 году он вложил средства в российский НПЗ, якобы поставляющий топливо сепаратистским силам на Донбассе. При этом он призывает к урегулированию конфликта на Донбассе путем реализации Минских соглашений. Медведчук считает необходимой более активную роль Франции в "нормандском формате" для того, чтобы возобновить диалог и вывести переговоры из тупика.

Нет сомнений в том, что Украина важна для Европы. Важна как уникальный мост между Востоком и Западом континента, как естественные ворота из Старого Света в динамично развивающуюся Евразию. Проблема в том, что мощные силы, которым не нужна сильная и самодостаточная Европа, следуя принципу "разделяй и властвуй", уже семь лет ломают этот мост, превращая его в стену. Этим силам невыгодны хорошие отношения между ЕС и Россией, между ЕС и Китаем. Потому с их подачи уже семь лет блокируется урегулирование конфликта на Донбассе, поощряются радикально националистический курс украинской власти, ущемление прав национальных меньшинств, разрушение унаследованных от СССР наукоемких отраслей промышленности, завязанных на рынок России и других стран СНГ. Пока в центре Европы с разной степенью интенсивности пылает пожар, Запад и Восток континента не могут нормализовать отношения и взаимодействовать ради общей выгоды.

Неслучайно так на первый взгляд гладко в 2019 году прошла смена в кресле президента дискредитированного коррупцией Петра Порошенко на бывшего комика Владимира Зеленского. Ведь внешне- и внутриполитический курс официального Киева остался неизменным. В чем-то он стал даже более удобным для глобалистских кругов, желающих получить доступ к уникальным украинским черноземам как можно скорее, пока конфликт на Донбассе и тотальная коррупция держат цены на эту "нефть XXI века" на крайне низком уровне. Зеленский обещал избирателям мир, уважение прав русскоязычных и других представителей национальных меньшинств, повышение уровня жизни, снижение тарифов, устранение монополий в национальной экономике. Но уже более двух лет поступает с точностью до наоборот.

Лучшим доказательством моих слов является полный тупик в переговорах о прекращении конфликта на Донбассе. В 2019 году президент Франции Эмманюэль Макрон приложил огромные усилия для того, чтобы после длительного перерыва лидеры стран "нормандского формата" собрались на саммит в Париже. 9 декабря 2019 года казалось, что путь к установлению мира в Украине был разблокирован. Но это оказалось иллюзией. По возвращении в Киев то ли из страха перед радикальными националистами, то ли ради эксплуатации темы войны для камуфлирования провалов своего правления Владимир Зеленский отказался от большинства взятых на себя в столице Франции обязательств. Дошло до того, что президент Украины несколько раз публично призвал отказаться от Минских соглашений, безальтернативность которых для урегулирования конфликта признается всеми членами международного сообщества. За более чем полтора года после саммита правящее большинство в парламенте Украины даже не начало обсуждение законопроектов, предусмотренных политической частью Минских соглашений. А без этого максимум, чего можно достичь, это краткосрочного прекращения огня, которое легко срывается, что подтвердили события первой половины этого года.

Зато в чем у команды нет колебаний, так это в настрое на давление всеми методами на тех, кто как раз последовательнее всего выступает за дипломатическое урегулирование конфликта. Сначала президент одним своим указом, в обход профильного национального регулятора, объединений журналистов, судов, под предлогом надуманных претензий к владельцу закрыл сразу три наиболее рейтинговых информационных телеканала.

Причем именно те, в эфире которых наиболее последовательно звучали призывы экспертов и политиков к последовательному выполнению Минских соглашений. Эти телеканалы ‒ "112", NewsOne и ZIK ‒ в силу своей сбалансированной позиции, отсутствия националистической пропаганды в эфире пользовались наибольшей популярностью среди украинцев на неподконтрольной территории Донбасса. Их закрытие привело к тому, что за линией соприкосновения фактически исчезло украинское телевидение.

Далее президент Зеленский первым в мировой истории ввел санкции против граждан своей страны, в том числе против меня и моей супруги Оксаны Марченко. А в начале мая по абсолютно надуманным обвинениям, не подкрепленным никакими фактами, власть возбудила против меня уголовные дела и давлением на суд добилась неправового решения об избрании мне меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. При этом, вопреки нормам Конституции, я лишен возможности исполнять свои обязанности члена парламента, чем ущемляются права моих избирателей. Дошло до того, что входящий в партию Зеленского глава Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев прямо с трибуны Верховной Рады призвал расстрелять всех членов фракции ОПЗЖ и посетовал на то, что существующая в Украине демократия не позволяет это сделать, а вынуждает власть идти "медленным путем их политического уничтожения".

Может ли президент Зеленский при таком курсе принести Украине и всей Европе мир? Конечно, нет. Пришло время европейским партнерам это осознать и жестко потребовать от украинской власти прекратить играть в "маленького диктатора" и милитариста, а сосредоточиться на выполнении политической части Минских соглашений, уважать права журналистов и оппозиции, свернуть пропаганду войны и ненависти.

В противном случае Украину и дальше будут использовать как тлеющий пожар в центре континента, отбирающий у европейцев время и силы на взаимную вражду. То время и те силы, которых сегодня так не хватает на решение проблем глобального потепления, экономической стагнации, преодоления последствий пандемии и ответа на другие вызовы, касающиеся всех.