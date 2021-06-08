Стало известно, кто из руководства ЕС присоединится к саммиту Крымской платформы

Участие в саммите подтвердили президент Евросовета Шарль Мишель, исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис и высокий представитель ЕС Жозеп Боррель

Участие в саммите Крымской платформы подтвердили руководители институтов Европейского Союза Шарль Мишель, Валдис Домбровскис и Жозеп Боррель. Об этом сообщил управляющий директор по России, Восточного партнерства, Центральной Азии, регионального сотрудничества и ОБСЕ Европейской службы внешней деятельности Михаэль Зиберт, передает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины .

"Михаэль Зиберт подтвердил участие руководителей институтов ЕС - президента Европейского Совета Шарля Мишеля, исполнительного вице-президента Европейской комиссии Валдиса Домбровскиса и высокого представителя ЕС Жозеп Борреля в Крымском саммите", - говорится в сообщении.

При этом Зиберт отметил активную поддержку Евросоюзом Крымской платформы как важного инструмента усиления международных усилий по деоккупации Крыма.

Как известно, первый саммит Крымской платформы запланирован на 23 августа 2021 года.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на повестку дня будущей Крымской платформы будет вынесен лишь один вопрос, который будут касаться выхода России из оккупированного полуострова Крым.