Стало известно, кто будет представлять НАТО на саммите "Крымской платформы"

Мирче Джоанэ Фото из открытых источников

Он будет находиться в Киеве 23-24 августа

Представлять руководство военного альянса НАТО на саммите "Крымской платформы" будет заместитель генерального секретаря НАТО Мирче Джоанэ. Соответствующая информация размещена на сайте НАТО.

Согласно сообщению, 23 августа заместитель генсека примет участие в инаугурационном саммите "Крымской платформы" и выступит во время панели "Угрозы Азовско-Черноморскому региону как вызов международной безопасности: консолидация усилий и путей деоккупации".

На следующий день Мирче Джоанэ примет участие в праздновании 30-летия Независимости Украины.

Как отмечается, также состоятся двусторонние встречи заместителя генсека НАТО со спикером ВРУ Дмитрием Разумковым, вице-премьер-министром по вопросам евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной, вице-премьером по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексеем Резниковым, секретарем СНБО Алексеем Даниловым и народными депутатами.

Напомним, ранее стало известно, что делегацию Соединенных Штатов на саммите "Крымской платформы" возглавит министр энергетики США Дженнифер Малхерн Грэнхолм.